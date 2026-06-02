El PP, tras la declaración del CGPJ: "Los jueces, obligados a defenderse otra vez de los ataques de Sánchez y su mafia"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa tras el seguimiento de la noche electoral desde la sede nacional del Partido Popular, a 17 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este martes, tras la declaración instituciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reclamando respeto a la independencia judicial, que los jueces se han visto "obligados a defenderse otra vez de los ataques" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez y "su mafia".

En concreto, la Comisión Permanente del CGPJ ha aprobado una declaración institucional en la que ha mostrado su preocupación "por las manifestaciones" de "responsables de altas instituciones del Estado que cuestionan la independencia, la responsabilidad y el sometimiento a la ley" de distintas "actuaciones judiciales".

Estas manifestaciones, continúa el CGPJ, "contribuyen a erosionar la confianza de la ciudadanía en el Estado de derecho". Y sostiene que "la defensa de los valores y principios constitucionales, la independencia judicial y el derecho de defensa son pilares sobre los que descansa el Estado de Derecho".

Según el 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo, los jueces "se han visto obligados a defenderse otra vez de los ataques de Sánchez y su mafia" difundiendo una declaración institucional.

"El des-gobierno se despeña por el precipicio de su corrupción sistémica y en la caída se quiere llevar por delante las instituciones del Estado. No lo lograrán", ha afirmado Tellado en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.