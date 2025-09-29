El PP defiende que Mazón acudiera el domingo a la cumbre de Murcia con Feijóo: "La alerta en Valencia empezaba hoy"

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ofrece una rueda de prensa en la sede nacional del Partido Popular, a 22 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

Ezcurra dice que la población ha recibido con antelación el mensaje ES-Alert porque los "protocolos se mejoran"

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha defendido este lunes que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, acudiera este domingo a la cumbre autonómica en Murcia que presidió Alberto Núñez Feijóo, ya que, según ha dicho, la alerta en Valencia "empezaba hoy".

"La alerta empezaba hoy y era a las cuatro de la mañana. El acto de ayer --en Murcia-- terminó a las 12 de la mañana", ha declarado Ezcurra al ser preguntada por las críticas del PSOE a Mazón por no haber interrumpido su presencia en la cumbre del PP para seguir de cerca las lluvias en su región.

En concreto, el sindic de PSPV-PSOE, Jose Muñoz, aseguró que una vez más ven a un presidente de la Generalitat "que no está a la altura de las circunstancias" y criticó que Mazón "en vez de haber convocado el CECOPI a primera hora" estuviera "en un acto del PP"

"LOS PROTOCOLOS SE MEJORAN"

Ezcurra ha subrayado que también había alerta en Cataluña por lluvias torrenciales. "¿Alguno de ustedes sabía dónde estaba el señor illa? Porque apareció de noche en un acto de Cultura", ha asegurado.

La dirigente del PP también se ha referido a los que "se quejan" de que haya sonado la alarma en los móviles y que "hace 11 meses no sonó" con la dana del 29 de octubre, algo que ha achacado a que "los protocolos se mejoran".

"El protocolo de inundaciones de la Generalitat antes ni siquiera incluía el sistema de Es-Alert. Ahora sí que lo incluye. Y, por ejemplo, el protocolo que había antes, que era un protocolo del señor Ximo Puig, consideraba que Paiporta era una zona de bajo riesgo para inundaciones", ha manifestado.

En concreto, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, ante los avisos de nivel rojo por lluvias comunicados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), envió este domingo a las 15.30 horas un mensaje Es-Alert a los móviles del litoral norte de Castellón y el litoral de Valencia.

"APRENDIENDO DE LO QUE SUCEDIÓ EN LA OCASIÓN ANTERIOR"

Ezcurra ha indicado que la alerta, "aprendiendo de lo que sucedió en la ocasión anterior, se ha enviado con muchísima más antelación" y "con muchísima más información". Además, ha indicado que hasta el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha publicado un tuit".

Sin embargo, ha criticado que el ministro de Transportes, Oscar Puente, se haya dedicado a publicar "un tuit deleznable, indecente e inmoral, haciendo mofa con el fallecimiento de 227 personas" en la dana.