El PP define a Bolaños como "el ministro de Justicia acorralado por la Justicia" tras la imputación de Martín Aguirre

El ministro afea al PP que se alinee "con los ultras y contra los españoles" en la votación sobre los aranceles

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PP María José Pardo Pumar ha retratado a Félix Bolaños como "el ministro de Justicia acorralado por la Justicia", tras la decisión del juez del 'caso Begoña Gómez' de imputar al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, a lo que el responsable de dicha cartera y de Presidencia y Relaciones con las Cortes ha contestado afeando la oposición que hacen los 'populares', recriminándoles en concreto que se vayan a alinear "con los ultras" en la votación sobre el decreto de aranceles de este jueves en el Congreso.

"Mientras usted y su Gobierno se afanan en criminalizar a los jueces que investigan los casos de corrupción que acorralan al entorno más estrecho del presidente y de su partido, defienden sin pudor al imputado fiscal general. Dígame, señor Bolaños, ¿de qué lado está, del de la Justicia y el Estado de Derecho o del de un presunto delincuente al servicio del 'uno'?, ¿qué persigue su Gobierno defendiéndolo?", ha dicho Pardo Pumar en el arranque de su intervención.

Bolaños, que se jactado de que "el mismo día" que el PP registró esta pregunta en el Senado se conoció un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil donde "dijo que los mensajes que habían obtenido del móvil del fiscal general del Estado no tenían ninguna relevancia en la investigación", ha reprochado al PP que "su 'modus operandi' es siempre el mismo, es ensuciar, enfangar, tratar de criminalizar a personas que son honestas".

"¿Me pregunta usted con quién estoy? Pues le voy a decir, estoy con la gente honesta, con la gente con la conciencia tranquila, estoy con los servidores públicos que persiguen el delito y que cuentan la verdad. ¿Y ustedes con quién están?", ha replicado.

Pardo Pumar, por su parte, ha señalado que Bolaños parecía "nervioso", planteando a continuación si "será acaso por la imputación del delegado del Gobierno de Madrid". "Si es que es usted el ministro de Justicia acorralado por la Justicia. Es usted a la defensa de la verdad, la honestidad y el Estado de Derecho lo que (José Luis) Ábalos a la decencia y el feminismo: Un puro chiste", ha espetado, en alusión al ex ministro de Transportes investigado en el 'caso Koldo'.

La 'popular' ha sostenido que el Gobierno respalda al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "para garantizarse su impunidad, para garantizar la impunidad del 'uno', de la imputada mujer del 'uno', del procesado 'hermanísimo' del 'uno' y del imputado fiscal general del 'uno'". "Porque están ustedes hasta el cuello de corrupción", ha aseverado, en referencia al círculo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Además, ha recriminado a Bolaños que "viene ahora aquí a negar lo evidente" al decir que la UCO dijo que "no hay nada". En este sentido, ha aclarado que "el informe de la UCO no dice que no existieran mensajes", sino que "acredita que su fiscal general borró los mensajes", "como un vulgar delincuente". Al hilo, ha querido saber si García Ortiz buscó asesoramiento en la Unidad Informática de la Policía Nacional "para garantizar que no dejaba huella de la prueba del delito".

En un paso más, ha planteado si, al respaldar al jefe del Ministerio Público, Bolaños "se está protegiendo a sí mismo". "Porque de manera directa o indirecta usted forma parte de todo este escándalo de corruptelas, de mentiras y de enchufismo. Y es que actúan ustedes como una auténtica mafia, fundiendo los plomos de la democracia", ha aseverado.

"NO QUIEREN FISCALES NEUTROS, QUIEREN ACTIVISTAS"

Con todo, ha vuelto a reclamar la dimisión de García Ortiz. "Una Fiscalía que presuntamente filtró datos para destruir a una adversaria política; una Fiscalía que ocultó al juez la existencia de una denuncia en relación con la plaza del procesado 'hermanísimo'; un imputado fiscal general que nombra al fiscal que fijará el criterio sobre el delito por el que se le investiga. Si es que ustedes no quieren fiscales neutros, quieren activistas. Váyanse", ha zanjado.

Bolaños, en la réplica, ha reiterado que el PP carece de "sentido de Estado", apuntando que "se demostrará el jueves, cuando voten en contra del decreto ley de aranceles", alineándose "con los ultras y contra los intereses de los españoles".

"Este es el PP que estamos sufriendo, el que el jueves votará contra las ayudas a los españoles, a los ganaderos, a los empresarios, a los autónomos y estará de la manita de los ultras y de los que van contra España", ha incidido.

Así, ha instado a los 'populares' a "hacer examen de conciencia": "Tienen que darse cuenta de que enfangar, ensuciar a personas honestas, no puede ser el camino nunca".