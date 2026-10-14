El PP denuncia "la manipulación grosera" del PSOE con el CIS y promete que Feijóo destituirá a Tezanos si gobierna

Archivo - Alberto Núñez Feijóo junto a Juan Bravo - DAVID MUDARRA - PP - Archivo

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha denunciado este miércoles "la manipulación grosera" del PSOE con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y ha garantizado que si Alberto Núñez Feijóo llega al Palacio de la Moncloa destituirá de forma "fulminante" al presidente de este organismo, José Félix Tezanos.

Así se ha pronunciado el PP después de que el Barómetro de Opinión del CIS del mes de octubre, el primero tras el desahucio de Maricarmen, la acampada por la vivienda y la derogación de los decretos del Gobierno de coalición, vuelva a colocar al PSOE en cabeza con una estimación de voto del 34%, subiendo tres puntos respecto al mes anterior y duplicando su ventaja sobre el PP, que marca su peor dato del último año.

Según el PP, esa encuesta es "un nuevo ejemplo del ejercicio de malversación sistemática que este Gobierno realiza a través de la institución". "La manipulación del CIS ha sido una de las más groseras del sanchismo", ha indicado la formación en un comunicado.

Así, ha señalado que desde que Sánchez "colocó" a un miembro de la ejecutiva federal del PSOE como presidente del CIS, este organismo "se ha negado a preguntar la opinión de los españoles sobre innumerables asuntos relacionados con el Ejecutivo, como la ley del 'sólo sí es sí', la de amnistía o sobre la actuación del Gobierno ante la invasión de Ceuta".

"Hoy mismo, Tezanos ha preguntado por la invasión a Ucrania. De Ceuta, ni una sola pregunta", ha denunciado el PP, que ha avanzado que "una de las primeras destituciones fulminantes que abordará Feijóo en caso de que los españoles le otorguen su confianza " en las generales será la de Tezanos al frente del CIS.

TEZANOS FUE SANCIONADO POR LA JEC

El PP ha asegurado que Tezanos fue sancionado por la Junta Electoral Central (JEC) "con una multa de 3.000 euros por realizar una encuesta flash durante los 'cinco días de reflexión de Sánchez' en la precampaña de las catalanas".

Además, ha recordado que los 'populares' ya anunciaron el pasado 23 de marzo la presentación de una querella contra Tezanos por un posible delito electoral. "Lo advertimos entonces y lo mantenemos ahora: el dinero de todos no puede estar al servicio de las necesidades electorales de Sánchez. Cuando el sesgo beneficia sistemáticamente al mismo partido, exigir responsabilidades es defender la democracia", ha añadido el PP en el mismo comunicado.

Según el PP, los españoles "no tienen por qué pagar esta campaña electoral permanente de Sánchez" y tanto él como Tezanos deben responder por haber "desvirtuado" la función del CIS para "convertirlo en un instrumento al servicio de la presidencia del Gobierno y utilizarlo como una prolongación de Ferraz".

EL PP VE "IMPRESCINDIBLE" DESPOLITIZAR EL CIS

Tras asegura que es "imprescindible una despolitización del CIS", el PP ha recordado que Feijóo lo ha incluido en su proyecto de regeneración democrática. "El PP, además de promover una comisión de investigación en el Senado, ya ha registrado en esta legislatura una ley para despolitizarlo, que obtuvo el apoyo del pleno con el voto en contra del PSOE", ha añadido la formación.

El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha restado credibilidad a los datos del CIS. "Creo que el señor Tezanos y el CIS, por desgracia, ha perdido toda la credibilidad que pudiesen tener", ha afirmado en una entrevista en Cuatro, que ha recogido Europa Press.

El dirigente del PP ha utilizado datos de la encuesta para indicar que antes "un 3% de la población española se consideraba pobre" y hoy el 19% "se considera de clase baja o pobre". "Me sorprende leer que el 93,5% de los españoles quieren ser propietarios, pero no pueden porque no pueden acceder a una vivienda, porque no hay vivienda, porque el precio es muy alto", ha dicho, para añadir que eso es "responsabilidad de ocho años de sanchismo".

Al ser preguntado si cree que el CIS miente, Bravo ha indicado que no hace falta ser "muy listo" para ver que el CIS que dirige Tezanos "utiliza los datos para su propio interés". Según ha añadido, en ese organismo "hay personas que hacen bien su trabajo" pero "hay otras" que "intentan coger los datos para manipularlos a su propio interés".