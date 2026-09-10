El PP denuncia que Sánchez "ataque al Estado" tras desproteger la frontera en Ceuta "a sabiendas" y nadie haya dimitido

1115920.1.260.149.20260910145313 La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, atiende a los medios durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 10 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "atacar al Estado" tras desproteger la frontera de Ceuta "a sabiendas" como, según ha recalcado, confirman los informes desclasificados. Dicho esto, ha denunciado que en este momento nadie haya presentado su dimisión.

"No ha habido ninguna dimisión", ha exclamado, si bien ha reconocido que "a estas alturas no se espera ninguna dimisión" sino que el jefe del Ejecutivo "disuelva las Cortes" porque "ha mentido a todos los españoles" en relación con la entrada masiva de finales de julio en la ciudad autónoma.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Muñoz ha criticado que el Ejecutivo señale al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tras la desclasificación de informes que confirman que contaban con "avisos" de lo que iba a ocurrir. "Debe ser el primer Gobierno del mundo que ataca al Estado", ha sentenciado, para censurar que, una vez que les han "pillado en su mentira", se dediquen a "atacar al mensajero".

Muñoz ha asegurado que Sánchez, "como siempre busca responsables en todos los sitios con tal de no asumir responsabilidades". "Ha desclasificado documentos, no todos los que le interesaban, aún así no ha podido evitar que todos los españoles veamos que el Gobierno ha mentido y ha puesto en tela de juicio los servicios secretos de los españoles. Y todo para no asumir responsabilidades él", ha denunciado.

"LO SABÍAN Y NO PUSIERON MEDIOS"

A su entender, el Ejecutivo sabía que "había presión, que podía ser peor" y que "todos los veranos ocurre". "Sabían que iba a haber un asalto masivo. Les estaban informando de que, aprovechando el Día del Trono, iban a cruzar muchos inmigrantes. Lo sabían. Y no pusieron medios", ha recalcado.

En este sentido, ha afirmado que el Gobierno ha "mentido a toda España" y está "noqueado porque no entiende que cuando han desclasificado los papeles la gente no lea lo que ellos leen". "España ha descubierto una gran mentira de Estado", ha manifestado.

Muñoz ha recordado al Gobierno que España "tiene las capacidades para defender su frontera y no lo ha hecho dolosamente". Además, ha cargado contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por insinuar que "no hay que ofender a Marruecos porque si no la frontera queda desprotegida".

"Oiga, no. La frontera de España la defiende España, no la defiende Marruecos. Lo cual queda a las claras que el Gobierno de España pretendía que la frontera la defendiera Marruecos. ¿Y la pregunta es por qué? ¿Por qué teniendo las capacidades humanas y técnicas para defender España a su propia frontera tiene que depender de Marruecos?", se ha preguntado.

Tras recriminar al Gobierno que hable de "crisis migratoria", Muñoz ha afirmado que es "evidente que fue un ataque en forma de invasión para desestabilizar Ceuta y, por tanto, a España y la Unión Europea".

"QUÉ QUIERE DECIR MARLASKA? QUÉ LOS CEUTÍES FINGEN EL MIEDO?"

También ha cargado contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por apunta a que la inseguridad en Ceuta "es subjetiva". "¿Qué quiere decir el ministro? ¿Que los ceutíes fingen el miedo?", se ha preguntado, para acusarle de dejar "desprotegida la frontera".

Finalmente, ha indicado que es un "debate demagógico" el que plantea Sánchez de que "o dejas pasar a 80.000 personas o les disparas" y cree que "cuando el Gobierno utiliza esos términos y hace la falsa dicotomía de o ser humanos o disparar y lo que quiere la oposición es disparar, son unos cínicos y mentirosos". "Nuestras Fuerzas Armadas no disparan en tiempo de paz. Por favor, no seamos cínicos", ha zanjado.