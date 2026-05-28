El PP denuncia que Sánchez pida el voto telemático para "no dar la cara" en el Congreso aunque ya volvió de Roma

El secretario general del PP, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa tras el seguimiento de la noche electoral desde la sede nacional del Partido Popular, a 17 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha denunciado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, pida el voto telemático para "no dar la cara" en el Congreso este jueves por la presunta corrupción que rodea a su Gobierno, pese a que ya regresó de Roma tras su audiencia con el Papa León XIV y no tiene agenda.

"Después de que la UCO estuviese ayer 12 horas registrando Ferraz, el 'One', Pedro Sánchez se esconde y pide el voto telemático para evitar dar la cara en el Congreso. El búnker de Moncloa no le salvará", ha afirmado Tellado en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pasaron este miércoles 12 horas en la sede del PSOE en Ferraz recabando información del llamado 'caso Leire Díez', en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional que indaga si hubo pagos desde el Partido Socialista a una presunta trama que buscaba información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad.

En concreto, el juez Santiago Pedraz apunta en su auto a una presunta "trama" creada para "desestabilizar de forma sistemática y continuada" las causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno, señalando que el "punto de inflexión" fue el periodo de reflexión que se tomó Pedro Sánchez en abril de 2024 a raíz de la imputación de su esposa, Begoña Gómez.

SÉMPER CRITICA LA ACTITUD "CÍNICA" DE SÁNCHEZ

Por su parte, el portavoz nacional del PP y vicesecretario de Cultura del partido, Borja Sémper, ha indicado que lo que están viendo es "extraordinariamente grave" y ha criticado que Sánchez dijera ese miércoles desde Roma que "las cuentas del PSOE son escrupulosas, justo el mismo día en el que la gerente del partido era imputada".

"Es verdaderamente sorprendente cómo el presidente del Gobierno fía y une su futuro al de la gerente del partido imputada en una investigación judicial. Es extraordinariamente grave lo que estamos viendo", ha abundado.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Sémper ha criticado la actitud "extraordinariamente cínica" que Sánchez exhibió desde Roma. "Mitad cinismo, mitad desconexión absoluta de la realidad", ha señalado el portavoz del Partido Popular.

Al ser preguntado si cree que va a haber algún punto de inflexión para los socios, Sémper ha dicho que "no hay más que escucharles" porque "están siendo unos colaboradores necesarios de este desastre generalizado en el que se ha convertido el Gobierno" y de este "sobresalto continuo" al que tienen "sometidos a los españoles". "Esto, obviamente, es responsabilidad del PSOE y del Gobierno, pero tiene unos colaboradores necesarios que son sus socios", ha insistido.