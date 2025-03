El PP descarta citar a responsables políticos en las primeras sesiones de la comisión del Senado sobre dana

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la dana, en la que el PP cuenta con mayoría absoluta, ha decidido citar como los primeros comparecientes a dos catedráticos de hidráulica, un arquitecto valenciano y un ingeniero que participó en las obras del barranco del Poyo, descartando llamar en primer lugar a responsables políticos, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Así lo ha decidido la Mesa de la comisión de investigación en su reunión de este viernes, en la que ha fijado las primeras comparecencias para finales de marzo. En este primer listado no se encuentra ningún responsable político y solamente están citados personas técnicas.

Según han informado a Europa Press fuentes del PP, la intención es que acudan primero los técnicos "para saber por qué se inundaron unas zonas y otras no": "Lo primero son los valencianos y trabajar para que si vuelve una dana, en la medida de lo posible, no cause daños ni a nivel humano y ni nivel material".

En concreto, el primer compareciente en esta comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la dana será el catedrático de hidráulica Juan Bautista, que está citado el lunes 24 de marzo a las 10.00 horas. Ese mismo día, a las 12.00 horas, también acudirá Félix Francés, otro catedrático de hidráulica.

DURANTE FINALES DE MARZO Y PRINCIPIO DE ABRIL

El martes 25 de marzo será el turno del arquitecto valenciano redactor del plan sur, Julio Gómez-Perreta de Mateo, a las 10.00 horas. Dos horas más tarde está previsto que acuda el ingeniero que participó en las obras del barranco del Poyo, Javier Machí.

Según el plan del PP en esta comisión de investigación, el decano del colegio de ingenieros de camino en la Comunidad Valenciana Teodoro Velázquez estará presente el lunes 31 de marzo a las 10.00 horas, y a las 12.00 horas será el turno del doctor en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos Francisco Javier Sánchez Caro.

Por último, el martes 1 de abril a las 10.00 horas comparecerá el representante de la Asociación Valenciana de Agricultores, Cristóbal Aguado, mientras que está citado ese mismo día a las 12.00 horas el presidente de FECOVAL, José Luis Santa Isabel de Castro.