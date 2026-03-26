El PP desdeña la remodelación de Sánchez y dice que lo que quieren los españoles es un cambio de Gobierno con elecciones

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, a su salida de una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 26 de marzo de 2026, en Madrid (España). El Congres - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha desdeñado este jueves la remodelación de Gobierno que ha anunciado Pedro Sánchez tras dejar María Jesús Montero la Vicepresidencia primera y el Ministerio de Hacienda y ha señalado que lo que quieren los españoles es un "cambio de Gobierno" a través de las urnas con una convocatoria de elecciones generales, según ha informado el partido en un comunicado.

En concreto, Sánchez ha nombrado nuevo vicepresidente primero al actual ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y a Arcadi España, secretario de Estado de Política Territorial, nuevo titular de Hacienda.

En una breve declaración institucional desde Moncloa, Sánchez ha anunciado las últimas remodelaciones en su Ejecutivo, obligadas por la salida de Montero, que concurrirá como candidata del PSOE en las elecciones en Andalucía del próximo 17 de mayo.

EL CAMBIO QUE "DESEAN LOS ESPAÑOLES" ES EL DE SÁNCHEZ

La formación de Alberto Núñez Feijóo ha reaccionado a esos nuevos nombramientos asegurando que "el único cambio que desean los españoles es el del presidente del Gobierno". Es más, considera que Sánchez ha apostado por "continuismo y más sanchismo en su crisis de Gobierno".

Los 'populares' han indicado además que el presidente "ha perdido la oportunidad de cesar a la ministra del apagón y al ministro de Adamuz", en alusión a Sara Aagesen Muñoz, actual vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y a Óscar Puente, ministro de Transportes.

Tras asegurar que Sánchez envía a "perder" en Andalucía a Montero, hasta ahora vicepresidenta primera, el PP ha destacado que "la otra castigada" es la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que ve "cómo su principal enemigo dentro del Consejo de Ministros le adelanta por la derecha", en referencia a Cuerpo.

"MÉRITO" DE CUERPO: AYUDAR A ELIMINAR HUELLA DIGITAL DE BEGOÑA GÓMEZ

Según el PP, "quizá el principal mérito de Cuerpo para alcanzar la Vicepresidencia Primera haya sido enfrentarse a los ministros de Sumar y facilitar, a través de Red.es, que se eliminara la huella digital de Begoña Gómez en 2024 tras su imputación, tal y como ha admitido recientemente el encarcelado José Luis Ábalos".

Asimismo, ha recalcado que el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, hasta ahora "la mano derecha" del ministro Ángel Víctor Torres, "fue jefe de gabinete y consejero de Ximo Puig, el presidente de la Comunidad Valenciana que los electores echaron tras conocerse los casos de corrupción de su entorno familiar más cercano".

"Arcadi España, además, atacó en el pasado la inversión estatal en comunidades autónomas gobernadas por el PP, por lo que intuimos cuál va a ser su modelo de financiación autonómica", han apostillado los 'populares'.

CUERPO Y ESPAÑA TIENEN "DIFÍCIL IGUALAR LA INEFICACIA" DE MONTERO

Según el PP, el vicepresidente Cuerpo y el ministro de Hacienda "van a tener difícil igualar en ineficacia a María Jesús Montero". "Pero desgraciadamente ya sabemos que con el Gobierno de Sánchez todo es posible", ha enfatizado en el mismo comunicado.

Los 'populares' han insistido en que los españoles "no querían una nueva crisis de Gobierno", la tercera en esta legislatura, sino "un cambio de Gobierno a través de las urnas". "Sánchez sigue protagonizando cambios para que nada cambie, pero su eterna huida hacia delante terminará cuando los españoles podamos votar", ha concluido el partido.