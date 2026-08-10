El PP desoye la negativa del Gobierno y mantiene la citación de varios ministros en el Senado

Archivo - El ministro de Interior Fernando Grande- Marlaska y la ministra de Defensa Margarita Robles en la sesión de control al Gobierno en el Senado del 25 de septiembre de 2018 - RICARDO RUBIO/ EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, ha convocado oficialmente las comisiones en las que están citados los próximos días los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska; Defensa, Margarita Robles, y Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para dar cuenta del papel de sus respectivos departamentos en la crisis migratoria de Ceuta, a pesar de que el Gobierno se niega a acudir.

Según ha informado el PP en un comunicado, donde argumentan su "firme decisión" de llamar a los ministros al Senado pese a que el Gobierno ha mostrado su negativa.

Y es que el Gobierno cree que es un "sinsentido" que estos tres ministros sean llamados al Senado esta semana y la siguiente cuando van a comparecer la última semana de agosto en el Congreso y, además, argumenta que no tendrían tiempo para preparar sus intervenciones si acudieran en las fechas fijadas por la Cámara Alta.

Por todo ello, el presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán, ha remitido una carta al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, en la que acusa al Gobierno de querer "escamotear" a la Cámara Alta la función de control.

Después de esta carta, los 'populares' ya han anunciado que mantienen la convocatoria oficial de estas tres comisiones.