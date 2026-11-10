El PP despliega una nueva lona en su sede en Madrid con el lema de campaña ante el 29N: 'El cambio necesario'

El PP despliega una nueva lona en la fachada de su sede nacional de Madrid con el lema de campaña 'El cambio necesario'. - ÁNGEL GARCÍA-PP

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha colgado una nueva lona en la fachada de su sede nacional de Madrid con el lema que empleará para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre: 'El cambio necesario'. Este eslogan sustituye al 'Por fin' que desplegó en octubre, tras conocerse el adelanto electoral.

El pasado viernes, el secretario general del PP, Miguel Tellado, presentó públicamente el lema de campaña del partido asegurando que el día 29 los españoles "tienen en sus manos una decisión histórica": "Decidirán en las urnas si quieren cuatro años más de Pedro Sánchez y todo lo que ha supuesto o si apuestan por el cambio que propone el PP de Alberto Núñez Feijóo".

Tellado, director de campaña del PP, señaló que 'El cambio necesario' sintetiza que España "necesita virar de rumbo y hacerlo hacia la gestión, el rigor y la experiencia". "El PP afronta la campaña con un objetivo clarísimo: Cerrar de una vez toda esta etapa, la más dañina de nuestra democracia y abrir una nueva etapa de esperanza, reconstrucción y unidad", apostilló.

SUSTITUYE A LA LONA ANTERIOR CON EL MENSAJE 'POR FIN'

Este martes, a dos días de que arranque oficialmente la campaña electoral para las generales, el PP ha desplegado una gran lona en el que aparece la foto de Feijóo y el lema de campaña 'El cambio necesario'. Debajo aparece escrito el mensaje 'Feijóo presidente'.

Esta nueva lona sustituye a la que colgó el PP el 5 de octubre, después de que Pedro Sánchez anunciase elecciones para el día 29 de noviembre, en la que aparecía el mensaje 'Por fin' y la imagen de una urna.