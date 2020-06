El PP dice, ante la candidatura de Calviño al Eurogrupo, que "siempre es bueno que haya españoles en las instituciones"

Montesinos contrapone la actitud del PP a la que tuvo el PSOE con Cañete, y Rubén Moreno dice que le gustaría que lograse el puesto

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha asegurado este martes que "siempre es bueno que haya españoles en las instituciones europeas", después de que Nadia Calviño, vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno, sea candidata a presidir el Eurogrupo. Dicho esto, ha contrapuesto la actitud del PP a la que en su día tuvo el PSOE cuando rechazó el nombramiento del exministro Miguel Árias Cañete como comisario.

"Siempre es bueno que haya españoles en las instituciones europeas. El PP, si algo ha defendido siempre, es la marca España por encima de cualquier cosa", ha declarado Montesinos en una entrevista en RNE, que ha recogido Europa Press.

Eso sí, el responsable de Comunicación del PP ha pedido fijarse en "la diferencia" con el PSOE, que en 2014 "lo que hizo fue criticar el nombramiento de Cañete, que fue un extraordinario ministro del Gobierno de España". "El PP va a defender siempre los intereses nacionales en las instituciones internacionales", ha apostillado.

"LA PREGUNTA ES SI ESTÁ SÁNCHEZ DISPUESTO A NEGOCIAR CON EL PP"

Preguntado después si esa designación ayudaría a un acuerdo con el Gobierno, después de que ya se apunte a que la Comisión Europea puede presionar al PP para que apoye los Presupuestos del Gobierno, Montesinos ha recalcado que ahí la pregunta es "si Pedro Sánchez está dispuesto a negociar con el PP".

En este punto, ha señalado que hace "muchas semanas" que Sánchez no llama al líder del primer partido de la oposición, que ha ofrecido varios pactos como "un plan de choque económico" con bajadas de impuestos "como en Alemania" y liquidez suficiente para "evitar quiebra de empresa y autónomos". Además, ha indicado que el PP propone que los ERTES se extienda "hasta final de año en sectores como la hostelería, el turismo o el comercio".

"Pero no hemos recibido respuesta de Pedro Sánchez, que prefiere negociar con Bildu y pactar con los independentistas", se ha quejado. Dicho esto, ha afirmado que si Sánchez "rectifica" y "en vez de sectarismo quiere volver a moderación, y la centralidad, ahí va a estar al PP", ha aseverado.

RUBÉN MORENO DICE QUE LE GUSTARÍA QUE CALVIÑO LO LOGRASE

Por su parte, el portavoz del PP en la Comisión Mixta Congreso-Senado para la UE, Rubén Moreno, ha afirmado que a él le gustaría que Calviño consiguiese ese puesto y que como tal "pueda exigir" al Gobierno español todo lo que le está "costando" conseguir desde dentro del Ejecutivo.

Moreno ha expuesto la posición del PP en una comparecencia del secretario de Estado para la UE, Juan González-Barba, sobre la negociación del fondo europeo de recuperación post Covid-19, y le ha dado su apoyo afirmando que González-Barba y Calviño "salvan en parte a este gobierno" ante sus socios europeos.

La tesis de Moreno es que Europa "no se fía de que un Gobierno con las pautas de sus socios", en alusión a Unidas Podemos, cumpla con las normas presupuestarias europeas y que la credibilidad es fundamental en la negociación de estas ayudas.

El Gobierno, ha dicho el senador del PP, "no genera confianza entre los líderes europeos", que saben que no es la ministra Calviño la que "toma las decisiones" y "tampoco ayuda que no haya moderación, que no haya radicalismo que el Gobierno no haya abrazado". "Es posible que Calviño, lo que le está costando dentro de su propio Gobierno, pueda exigirlo desde el 9 de julio como presidenta del Eurogrupo, a mi me gustaría", ha dicho.

También se ha preguntado al portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, si su partido apoya la candidatura de Calviño para presidir el Eurogrupo. Sin embargo, se ha limitado a señalar que no podía opinar "de momento". "Y no sé si se nos pide apoyo o no para eso", ha agregado durante una rueda de prensa en el Senado.