El PP dice que la condena al hermano de Sánchez haría "caer" a un Gobierno y afea a los socios que denuncien 'lawfare'

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, a su llegada a la Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado que la condena a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, haría "caer" a un Gobierno en "cualquier país" y ha señalado que el jefe del Ejecutivo, "hace mucho tiempo que tendría que haber dimitido", recordando también las condenas a su fiscal general del Estado y a su exministro de Transportes José Luis Ábalos. Además, ha denunciado que los socios del PSOE apunten a la existencia de 'lawfare' en el caso de su hermano.

"He escuchado atónita a otros portavoces, que dicen que esto es un caso de primero de 'lawfare' sin haberse leído el auto", ha manifestado, para recomendarles leer los fundamentos y hechos probados del fallo en los que se acredita que el hermano del presidente "conocía que le iban a regalar una plaza", "simuló la legalidad en el concurso" de la misma y "sabía" que "estaba cobrando por no ir a trabajar".

Así se ha pronunciado en declaraciones a medios en los pasillos del Congreso poco después de que la Audiencia Provincial de Badajoz haya condenado a David Sánchez Pérez-Castejón a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un tiempo de nueve años.

La sentencia considera al hermano del presidente como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa.

"ESTAMOS ANTE OTRO DÍA HISTÓRICO"

Muñoz ha afirmado que están "ante otro histórico de la democracia española". "Ya son muchos, hoy es uno más. Por primera vez en democracia, un presidente del Gobierno español tiene a su hermano condenado por un delito de prevaricación, cooperación necesaria con cargos socialistas de una comunidad autónoma, que es de Extremadura. Es la primera vez que esto pasa en democracia", ha enfatizado.

La dirigente del PP ha afirmado que esto "en cualquier país haría caer a cualquier Gobierno". "Y Pedro Sánchez está festejando el 14 de julio", ha exclamado, en alusión al viaje del jefe del Ejecutivo a París para asistir al desfile con motivo de Día Nacional de Francia.

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