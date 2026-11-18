Montaje con el candidato del PSOE, Pedro Sánchez (izquierda); y del PP, Alberto Núñez Feijóo (derecha) - EUROPA PRESS

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afronta "tranquilo" el 'cara a cara' que le enfrentará este jueves con el jefe del Ejecutivo, ya que, según el partido, es Pedro Sánchez "el que se la juega". Además, fuentes del PP han adelantado que su candidato buscará poner al presidente del Gobierno "frente al espejo de su incompetencia" combinando "moderación y sentido de Estado" con un "examen exigente" al Ejecutivo.

Feijóo, que este martes visitó el País Vasco y La Rioja, se ha despejado la agenda de mítines en las jornadas del miércoles y el jueves para prepararse este duelo televisivo, que organiza la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual

En este debate, que arranca a las 22.00 horas y que estará moderado por la presidenta de la institución, María Casado, se han acordado los siguientes bloques temáticos: Vivienda; Economía y Fiscalidad; Política Social y Servicios Públicos; Lucha contra la corrupción y regeneración democrática; Migración y política exterior. También se ha decidido por sorteo que sea Alberto Núñez Feijóo quien abra el debate y Pedro Sánchez quien lo cierre.

PREPARA EL DEBATE EN GÉNOVA CON SU EQUIPO HABITUAL

El líder del PP, que ya se enfrentó a Sánchez en un cara a cara similar en las elecciones generales de 2023, prepara ahora este nuevo debate en la sede nacional del PP con su equipo habitual. Fuentes de la formación, han indicado que mantendrá "las rutinas que le han acompañado durante las últimas cinco elecciones a las que se ha presentado y en las que ha salido victorioso".

"Feijóo está tranquilo, pero con ganas de poner al presidente del Gobierno frente al espejo de su incompetencia. Y combinará moderación y sentido de Estado con un examen exigente a la gestión de alguien que debería llevar fuera ya muchos años de la Presidencia del Gobierno", han anticipado fuentes de la formación.

Según el PP, a Sánchez "no le vale el empate y, sin embargo, Feijóo saldrá a ganar". "Ni las gafas más modernas del mundo ni el baile más sofisticado que se le pueda ocurrir al candidato socialista le van a proteger de la argumentación del próximo presidente del Gobierno", han sentenciado las mismas fuentes.

Además, desde 'Génova' han recalcado que al presidente del Gobierno "no se le dan bien" los debates que no modera la presidenta del Congreso, Francina Armengol. "Y ella no estará para mimar a su jefe en el cara a cara de mañana", han dicho con ironía fuentes 'populares'.

"CUATRO AÑOS INTENTANDO HACER DE MENOS A FEIJÓO"

Desde 'Génova' han insistido en que Feijóo prepara el debate "con tranquilidad" y "sabiendo que toda la presión la tiene Pedro Sánchez. A su entender, "el que se la juega" en esta cita es el presidente del Gobierno, después de ocho años en Moncloa.

Así, el PP ha indicado que es Sánchez el que "tiene que hacer olvidar la pésima imagen que trasladó en el último debate entre ambos" y ha destacado que la media de las encuestas sitúa al PSOE a casi cinco puntos del PP. Es más, ha añadido que esos sondeos "colocan al bloque de centro derecha y derecha un 15% por encima del bloque de izquierdas".

Fuentes de Partido Popular han resaltado además que "cuando uno es 'el puto amo' de la comunicación política y de la puesta en escena, tiene que demostrarlo en plató cuando llega el momento de la verdad".

El PP ha subrayado que Sánchez lleva cuatro años "intentando hacer de menos" a Feijóo y "sería muy significativo que no lograra derrotar con contundencia a una persona a la que considera mediocre y a la que cree que la política nacional le queda grande", han agregado las mismas fuentes.

Es más, los 'populares' han avisado de que si el presidente del Gobierno "no es capaz de ganar ampliamente a Feijóo, puede perder voto que ha recuperado de los restos de la extrema izquierda que le ha acompañado estos años".

El PP ha dicho que están seguros de sí mismos y que por eso quisieron que el 'cara a cara' fuera el pasado lunes 16 de noviembre y no en la noche de un jueves. "Queríamos arrancar la primera semana de campaña midiéndonos con Pedro Sánchez y la realidad es que ha sido su equipo el que ha querido protegerle y ha enviando esta cita televisiva al tramo final de la campaña para rebajar su repercusión en los medios de comunicación", según fuentes 'populares'.