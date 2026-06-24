El PP dice que el Gobierno ataca a Aldama por "despecho": era su "corrupto silencioso" y ahora es un "traidor"

Ester Muñoz, portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados - MARTA FERNÁNDEZ JARA - EUROPA PRESS

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP ha defendido este miércoles que el Gobierno carga por "despecho" contra el empresario Víctor de Aldama, al que el Tribunal Supremo ha librado de ir a la cárcel por colaborar con la Justicia en el 'caso mascarillas', porque ha pasado de ser su "corrupto silencioso" a ser un "traidor".

"Les gustaba Aldama cuando era su corrupto silencioso, pues celebraban los cumpleaños con él, viajaban con él, le llevaban a Ferraz, le llevaban a sus ministerios, pero en el momento en que empezó a colaborar con la Justicia, se convirtió para ustedes en un traidor. Y cuando la gente empieza a cantar es cuando el Estado hace frente, incluso a sus cloacas", ha soltado la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, en el Pleno del control al Gobierno.

Una sesión en la que no ha desaprovechado la ocasión para continuar con el debate sobre las investigaciones judiciales sobre el Gobierno y el PSOE para preguntar al vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, cómo se siente siendo "la mano izquierda de la corrupción", después de que el Supremo haya acreditado con una sentencia que "el Gobierno robó durante lo peor de la pandemia".

La dirigente 'popular' ha destacado que, tras esa sentencia, es el momento de "la responsabilidad política" y el presidente, Pedro Sánchez, es " el único responsable" de poner al exministro José Luis Ábalos al frente de sus primarias, de la moción de censura, del Ministerio con más dinero del Gobierno de España y del Partido Socialista. "¿Quién se va a hacer cargo de toda esta corrupción?", le ha inquirido.

"EL PP SÓLO ESTÁ AL 'QUÍTATE TU QUE YA ME PONGO YO'"

En su turno, el ministro Cuerpo ha subrayado que, después de más de cinco horas y media de debate, ha quedado claro que "hay una mayoría en el Congreso" que está por avanzar en la erradicación de "cualquier tipo de corrupción" y por "cerrar todos los espacios a la impunidad" en lo que a esta lacra se refiere.

Dicho esto, ha rechazado ir más allá y se ha limitado a afear a Muñoz que sus intervenciones estén cargadas de "descalificaciones y preguntas retóricas" y a restregarle "la ausencia total de propuestas", lo que, a su juicio, pone de manifiesto que el PP no busca la verdad, no persigue reducir o eliminar la corrupción y sólo está al '¡quítate tú que ya me pongo yo'".