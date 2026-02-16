El PP dice que mensajes de Koldo García apuntarían a una "red de influencias gestada desde Moncloa"

Archivo - El exasesor Koldo García a su llegada al Tribunal Supremo, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP ha asegurado este lunes que mensajes de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, apuntarían a una "red de influencias gestada desde la Moncloa", en la que el "matrimonio formado por Pedro Sánchez y Begoña Gómez jugó un papel fundamental de conseguidor". A su entender, esos WhatsApp evidenciarían que el presidente del Gobierno "está en el centro de la diana de la corrupción", según ha indicado el partido en un comunicado.

La formación de Alberto Núñez Feijóo se ha hecho eco de la información publicada por 'El Español' que recoge supuestos mensajes del móvil de Koldo García que, según este diario, muestran que Sánchez y su esposa montaron una trama de influencias entre la Organización Mundial del Turismo (OMT), Air Europa y Republica Dominicana. Según añade este medio, el comisionista Víctor de Aldama hizo de intermediario entre la OMT, Air Europa y Moncloa.

El PP ha indicado que esos mensajes de Koldo García "empiezan a apuntar a una red de influencias gestada desde La Moncloa, con la implicación de ministros del Gobierno y con cesiones inmobiliarias y rescates millonarios de por medio". "El 'caso Koldo' es el 'caso Sánchez' y el presidente no tiene escapatoria", ha sentenciado.

Según el PP, "el matrimonio" de Sánchez y Begoña Gómez "jugó un papel fundamental de 'conseguidor' que era reconocible por el resto de los implicados, incluidos Koldo y Aldama". "El presidente y su mujer hacían de mediadores entre el 'nexo corruptor' y el presidente de la OMT cuando la 'primera dama' colaboraba con Wakalua, filial de Globalia y con proyectos en la propia OMT", ha añadido el partido.

MESES DESPUÉS DEL RESCATE DE AIR EUROPA

El PP ha señalado que eso se producía "apenas unos meses después de que el Gobierno aprobara el rescate millonario de Air Europa, propiedad de Globalia, que se activó tras las reuniones de Begoña Gómez con el CEO de la compañía, Javier Hidalgo". A su juicio, "todo está relacionado y los mensajes de Koldo lo están confirmando".

El PP ha afirmado que Sánchez "forma parte de la trama", ya que, según ha subrayado, "ninguno de los encarcelados o imputados de su entorno hizo ni deshizo nada sin su consentimiento". "El presidente del Gobierno está en el centro de la diana de la corrupción y cada día nuevas informaciones periodísticas así lo acreditan. Lo sabía, lo tapó y participó", ha aseverado.

Es más, el primer partido de la oposición ha señalado que "cada vez son más las evidencias" del papel protagonista del presidente "en una trama corrupta que avergüenza a toda España". "Quien vive en vilo por el contenido de los mensajes de un presidiario no merece el honor de ser presidente del Gobierno", ha concluido el PP en el mismo comunicado.

Koldo García está en la cárcel desde el pasado 27 de noviembre. El pasado 19 de enero el Tribunal Supremo decidió mantenerle en prisión --al igual que al exministro Ábalos-- por su "alto" riesgo de fuga ante el juicio de las mascarillas.