El PP dice que el pago en metálico del PSOE "ya es objeto de análisis judicial" al citar el TS al gerente y trabajadora

El secretario general del PP, Miguel Tellado; la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión plenaria, en el Congreso, a 16 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

Añade que Sánchez ha admitido que cobró en metálico del PSOE pero no ha presentado un extracto que acredite el origen legal de ese dinero

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha asegurado este lunes que los pagos en efectivo en la sede del PSOE de Ferraz "ya es objeto de análisis judicial", después de que el Tribunal Supremo haya citado a declarar al gerente de esa formación y a una trabajadora, según han indicado fuentes 'populares'. El PP ya anticipa que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tendrá que explicar en la comisión de investigación del 'caso Koldo' "cómo llegaba tanto dinero en metálico a la sede nacional del PSOE".

En concreto, el magistrado del TS a cargo del denominado 'caso Koldo', Leopoldo Puente, ha acordado citar como testigos al exgerente del PSOE Mariano Moreno y a la trabajadora de la Secretaría de Organización del partido Celia Rodríguez para aclarar los pagos en metálico de determinadas cantidades por parte del PSOE en favor del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

Según el PP, el TS "vuelve a poner el foco en el procedimiento de pagos de Ferraz al citar a declarar al gerente del PSOE y a la trabajadora que decía tener un cajón lleno de billetes". Ambos, ha recordado el partido, tienen cita para declarar en la comisión de investigación del Senado este jueves, pero ahora también tendrán que hacerlo" ante el juez.

"Y todo ello en la víspera de la declaración del presidente del Gobierno en la Cámara Alta en la que está obligado a decir la verdad para no incurrir en un delito penal: falso testimonio. Un juzgado de Madrid, de hecho, ya investiga al encarcelado Cerdán por mentir en esa misma comisión", han avisado fuentes del PP.

DICE QUE EL "SILENCIO" DEL PSOE SOBRE ESE DINBERO "NO ES TOLERABLE"

Los 'populares' han recalcado que el presidente del Gobierno, el exgerente y la trabajadora del PSOE "tienen que explicar cómo llegaba tanto dinero en metálico a la sede nacional del partido y cómo esos billetes acababan en el escritorio del que era mano derecha del presidente del Gobierno en su residencia oficial".

"Su silencio sobre este asunto no es tolerable cuando una empresaria ya ha admitido en sede judicial llevar 90.000 euros en bolsas a Ferraz por orden de Aldama", han añadido fuentes de la dirección del PP.

El PP ha recordado que Pedro Sánchez "ya ha admitido que él mismo ha cobrado en metálico del PSOE, pero todavía no ha presentado un extracto bancario de su partido que acredite el origen legal de ese dinero".

El PP ha señalado que desde Moncloa y Ferraz "insisten en negar una contabilidad B que ya señala la Guardia Civil en su último informe, en el que habla de 'pagos sin respaldo documental'", pero ha afirmado que "lo cierto es que, a día de hoy, no hay ningún papel que descarte su existencia y sí un montón de pruebas que apuntan en esa dirección".

"Por eso el dinero del PSOE ya es objeto de análisis judicial en el Tribunal Supremo, y por eso preguntaremos a Pedro Sánchez, su exgerente y la trabajadora de Ferraz en la comisión de investigación del Senado", han concluido las mismas fuentes.