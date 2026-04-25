El PP dice que es "la palabra" de Rajoy contra la de Bárcenas: "Nadie puede escuchar unas grabaciones que no existen"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, atiende a los medios a su llegada a una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 26 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, considera que las declaraciones esta semana en el juicio por la 'operación Kitchen' han demostrado que es "la palabra" del expresidente Mariano Rajoy contra la del extesorero Luis Bárcenas. A su entender, "nadie puede escuchar unas grabaciones que no existen".

En su declaración como testigo en la Audiencia Nacional el pasado lunes, Bárcenas reveló que tenía una grabación de Rajoy sobre la "contabilidad extracontable" del PP, al tiempo que confirmó que pidió a uno de sus compañeros de prisión "destruir" unos audios relacionados "con MR, que era Mariano Rajoy". Además, señaló que el presunto operativo parapolicial para robarle información sensible sobre cargos 'populares' se inició "en la sede del PP con el borrado de los discos duros de los ordenadores".

El jueves, Rajoy fue preguntado en su declaración como testigo ante el tribunal de la Audiencia Nacional si temía que Bárcenas tuviera grabaciones comprometedoras sobre él y el PP. "Mi tranquilidad era total y absoluta. Es más, no creo que las tuviera, porque si las tuviera, las hubiera dado a conocer como dio a conocer otros muchos documentos", contestó.

RAJOY HA DICHO QUE ERA "FALSO" Y BÁRCENAS "NO PUEDE DEMOSTRARLO"

En una entrevista en el programa 'Parlamento' de 'RNE', Muñoz ha asegurado que el extesorero del PP "ha dicho que tenía unas grabaciones pero que luego las destruyó". "Entonces es la palabra del señor Bárcenas con la palabra de otros muchos que están diciendo que es rotundamente falso", ha apostillado.

Al ser preguntada si el PP se va a distanciar de Rajoy, ha dicho que "por qué debería distanciarse" su partido del expresidente del Gobierno, que "en el juicio, cuando ha ido como testigo", ha dicho "que era rotundamente falso y el señor Bárcenas no puede demostrarlo".

"Por lo tanto, es su palabra (la de Bárcenas) diciendo que tuvo unas conversaciones que nadie hemos escuchado. Si yo pudiera escuchar unas conversaciones, pero es que nadie las puede escuchar porque no existen. Por lo tanto, no sé muy bien por qué tendríamos que distanciarnos del señor Rajoy", ha resaltado.

"EN EL PP NO TENEMOS MIEDO A LA JUSTICIA"

En cuanto a si el juicio por el 'caso Kitchen' ha hecho reflexionar al PP sobre si debe centrar toda su labor de oposición en la corrupción, Muñoz ha señalado que ocurre "al contrario" porque en su partido no tienen "miedo a la justicia".

En este sentido, ha subrayado que en el PP no van a "atacar a jueces porque investiguen casos en los que hay gente del Partido Popular" ni van a decir "que hay 'lawfare', como hace el gobierno de España".

A su entender, la Justicia "tiene sus garantías", "procedimientos" y "recursos" para que cuando "hay una decisión que a lo mejor no es justa o no es acertada, se pueda recurrir" y entonces otro tribunal dirima sobre ello.

En el 'caso Kitchen', Muñoz ha asegurado que "hay unos hechos que están siendo investigados" y ha defendido "que se investigue, que se juzgue". "Y si alguien de mi partido hizo algo que no correspondía, yo espero que le caiga el máximo peso de la ley, entre otras cosas porque hay políticos honrados que dedicamos muchas horas, que dedicamos mucho tiempo que quitamos a nuestras familias para ser manchados por gente que ha hecho cosas que no debía hacer", ha dicho.

En este sentido, ha señalado que ella, en vez de "atacar a los jueces porque investigan a gente" de su partido, lo que pide es "que se haga justicia y que se trabaje", de forma que "quien tenga que pagarla, que la pague".