El PP dice que su posición sobre el aborto no ha cambiado y espera que prospere el recurso que presentó ante el TC

Pons asegura que el partido dio "libertad a sus militantes para asistir" a la manifestación contra el aborto de este domingo

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha asegurado este lunes que la posición de su partido sobre el aborto "no ha cambiado" y ha señalado que esperan que prospere el recurso que presentó en 2010 ante el Tribunal Constitucional contra la llamada ley de plazos, que sigue pendiente de resolución casi 12 años después.

Así se ha pronunciado en una comparecencia ante los medios tras la reunión del comité de dirección del PP, que ha presidido Alberto Núñez Feijóo, tras varias preguntas sobre la manifestación celebrada este domingo en contra del derecho a interrumpir de forma voluntaria el embarazo, en la que además se celebró la decisión del Tribunal Supremo de EE.UU que anula la protección al aborto.

Al ser preguntado por qué ningún miembro de la dirección del PP asistió a esa convocatoria como sí hizo el líder de Vox, Santiago Abascal, Pons ha indicado que el PP dio "libertad a sus militantes para asistir" a esa manifestación de acuerdo con su conciencia y su ética.

Decenas de miles de personas --25.000 según Delegación del Gobierno y más de 100.000 según los organizadores---salieron a las calles de Madrid para participar en la manifestación contra la reforma de la ley del aborto, la ley de eutanasia y contra el proyecto "de naturaleza totalitaria" del Gobierno de Pedro Sánchez.

EL FALLO DEL SUPREMO DE ESTADOS UNIDOS SOBRE EL ABORTO

Dicho esto, Pons ha rehusado pronunciarse sobre el fallo del Tribunal Supremo derogando el derecho al aborto en Estados Unidos. Eso sí, después ha precisado que ese tribunal ha declarado que el derecho al aborto "no es un derecho constitucional" y que "corresponde a los Estados federados tomar una decisión sobre ese asunto".

"No veo al Tribunal Constitucional diciendo que corresponde a las CCAA tomar una decisión sobre ese asunto, por lo que no veo que pueda ocurrir nada similar en España", ha enfatizado, para dejar claro después que la posición del PP no ha cambiado sobre este asunto.

Al ser preguntado también si el PP se plantea retirar el recurso que presentó contra la ley del aborto aprobada por el Gobierno de Zapatero o le interesa que prospere, ha señalado que "no hay cambio de posición del PP" con respecto al aborto y ha asegurado que cuando un partido presenta un recurso "le interesa que prospere".

El PP presentó en 2010 ese recurso ante el Tribunal Constitucional. Un año después, en noviembre de 2011, el Gobierno de Mariano Rajoy llegó a Moncloa y optó en 2015 por modificar la Ley que había impulsado el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero para que fuera necesario el consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años que quieran abortar.

LAS DECLARACIONES DE GARCÍA-GALLARDO

Interrogado también cómo valora las declaraciones del vicepresidente de CyL, Juan García Gallardo, acerca de que la banalización del sexo causa despoblación, González Pons ha señalado que no iba a entrar a valorarlas y ha añadido que sobre este asunto piensa lo mismo que el 99% de los españoles.

"Los políticos cuando hacemos una declaración tenemos que ser conscientes de que no podemos decir cosas como ésa. Déjeme que no diga más", ha zanjado el responsable de Institucional del Partido Popular.