El PP dice que la reunión con Cuerpo fue "superficial" y que el Gobierno no tiene de momento "un plan concreto"

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha señalado que la reunión con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, por los aranceles ha sido "cortés en las formas" pero "superficial en el fondo", al tiempo que ha indicado que "de momento" el Gobierno no tiene "un plan concreto" con el que reaccionar a una situación que "ya venía avisando" el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Fuentes del PP han asegurado que el encuentro empezó a las 19.45 horas y duró algo más de media hora. Según los 'populares', el ministro les informó de las líneas principales que anunció por la mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El PP ha subrayado que Cuerpo les ha emplazado a su comparecencia en el Congreso del miércoles 9 de abril. "Y pese a que agradecemos el trato cordial de la reunión no contamos con mucha más información que hace 10 horas", ha lamentado el partido de Alberto Núñez Feijóo.

Para los 'populares', el encuentro "ha sido cortés en las formas pero superficial en el fondo" y ha evidenciado el Gobierno "está trabajando en un borrador pero por el momento no tiene un plan concreto con el que reaccionar a una situación de la que ya venía avisando el presidente de Estados Unidos". "Pudieron anticiparse pero no lo han hecho", han recordado.

Por último, el PP ha indicado que trasladó al ministro de Economía "una serie de preguntas que de momento no tienen respuesta". Además, han cuestionado que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no esté presente en los encuentros porque "los aranceles son impuestos y por tanto también son de su competencia". "No hemos preguntado los motivos aunque los intuimos", han concluido las fuentes.

PRIMER ENCUENTRO CON CUERPO

El presidente del Gobierno anunció este martes que el ministro de Economía iniciaría una ronda de reuniones con todos los Grupos Parlamentarios en la Cámara Baja una vez conocidos los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos.

Cuerpo ha mantenido esta tarde la primera reunión con el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, a quien los 'populares' han designado como interlocutor para estos encuentros con el Gobierno, en la sede del Ministerio de Economía. También han asistido, por parte del PP, la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín, y el portavoz de Industria en el Congreso, Francisco Conde.

Fuentes gubernamentales han trasladado que la reunión se ha desarrollado en un ambiente de cordialidad, donde se han explicado las medidas anunciadas por el jefe del Ejecutivo