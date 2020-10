El PP dice que Sánchez e Iglesias se "están pegando" por salir a la tribuna a "lucirse" con la moción de Vox

Maroto cree que ésa es la prueba de que esa iniciativa de Abascal "solo interesa" al Gobierno, que busca "tapar sus crisis"

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Javier Maroto, ha afirmado este martes que la prueba de que la moción de censura de Vox "solo interesa" al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos es que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se "están pegando" por salir a la tribuna a "lucirse" en ese debate parlamentario.

En una rueda de prensa en el Senado, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Maroto ha insistido en que esta iniciativa "solo favorece" al Ejecutivo porque la "foto final" será la de la bancada del PSOE "de pie aplaudiendo al ganador de la moción" que, a su juicio, es Pedro Sánchez.

"La moción de censura de Vox solo refuerza a Sánchez y esto lo sabe Vox desde el minuto uno de registrarla. Todo lo demás, no tiene interés para nuestro partido y es exactamente lo que explicó este lunes con acierto y con el respaldo de la dirección nacional Pablo Casado", ha manifestado.

Maroto ha subrayado que es "evidente" que esa moción "solo le interesa a Sánchez" y por eso el presidente del Gobierno y su vicepresidente "se están pegando entre ellos por ver quién sale a la tribuna" "Es la prueba manifiesta de que con todas las crisis que tiene el Gobierno de España, la moción de censura es como agua de mayo para Sánchez y para Iglesias. Le sirve para tapar todas sus crisis y poder sacar pecho en este asunto", ha resaltado.

¿PUEDE HABER FUGAS DE VOTO EN EL PP?

Al ser preguntado si cree que puede haber alguna fuga de voto en el PP y se rompa la disciplina de voto, Maroto se ha limitado a señalar que a su partido esta moción "no le preocupa" y ha reiterado que el hecho de que Sánchez salga a la tribuna e Iglesias quiera "compartir ese espacio" con el presidente del Gobierno para poder "lucirse ambos" demuestra que "el único interesado" en esa iniciativa es el Gobierno.

El portavoz del PP en el Senado ha indicado que la forma de acabar con un Gobierno que es "malo para España" no es una moción de censura que "fracasa" sino "la unidad" del centro-derecha porque cada vez que acuden separados a las urnas "el que gana es Sánchez".

En cuanto a si no cree que la tardanza de Casado en desvelar el voto en la moción está poniendo más el foco en el PP, Maroto ha afirmado que no se trata de "quien tiene el foco" en una iniciativa que, según ha dicho, no va a "resolver absolutamente nada".

"ESTE TEMA NO NOS AFECTA Y NO NOS INTERESA"

Dicho esto, ha recalcado que "los hechos hablan por sí mismos" porque es el Gobierno el que está "más alegre" con esa moción de censura contra el propio Gobierno. "Cada uno debería sacar las conclusiones de a quién beneficia una iniciativa como ésa. Creo que hay cosas que se explican por sí mismas", ha manifestado.

Preguntado de nuevo por qué el PP mantiene con tanto secretismo ese sentido del voto si su argumento es no dar importancia a la moción de Vox, Maroto ha señalado que esta iniciativa del partido de Santiago Abascal no tiene "trascendencia" para el PP.

"Este tema no nos afecta y no nos interesa. El resultado final es Sánchez e Iglesias aplaudiendo juntos porque le han puesto en bandeja desde Vox esa oportunidad, que el Gobierno por supuesto coge independientemente de cuál fuese la votación de partidos como PP o Cs", ha aseverado.

EMPLAZA A CAMPO A PRONUNCIARSE SOBRE LA PROPUESTA DEL PP

Por otra parte, el portavoz del Grupo Popular en el Senado ha defendido la iniciativa presentada por Pablo Casado para "despolitizar la Justicia", en la que apuesta porque a los jueces "los elijan los jueces, no los políticos".

En este punto, ha señalado que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, tiene esta tarde una oportunidad de pronunciarse en el Pleno del Senado sobre esa propuesta del PP, con la que tienden la "mano" al Gobierno para "resolver un conflicto que ha creado el propio Gobierno" y por el que Europa le ha dado "un toque de atención serio".

"Esto no lo dice el PP sino que lo dice Europa porque Sánchez se ha llevado con su propuesta de la Justicia el mayor tirón de orejas que le ha dado Europa a un presidente del Gobierno en el ámbito de la judicatura entre todos los países miembros de la Unión", ha resaltado.