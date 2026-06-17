El PP dice que Sánchez intentó sin éxito "someter al Estado" con la "cloaca" y Cuerpo le acusa de poner "sentencias"

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 17 de junio de 2026, - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este miércoles en el Pleno que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "creyó que podía someter al Estado de Derecho", pero que "la cloaca no ha funcionado", mientras que el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, ha acusado al PP de "ponerse la toga para dictar sentencias".

En la sesión de control, Muñoz ha vuelto a preguntar al 'número dos' del Gobierno si "hay un golpe de Estado en marcha para derrocar" al Ejecutivo y le ha retado a denunciar a los jueces supuestamente "prevaricadores" señalados por el ministro de Transformación Digital, Óscar López, en lo que ella considera "un ataque frontal al corazón del Estado de Derecho".

"Este Gobierno defiende la Justicia como un pilar esencial de nuestro país", ha replicado el también ministro de Economía, pidiendo de nuevo que se deje trabajar a los tribunales, respetando sus tiempos y colaborando desde la transparencia en todos los procedimientos abiertos.

A continuación, ha sido él quién ha preguntado a Muñoz si cree que su partido contribuye a la defensa de la Justicia y a la calidad democrática cuando acuden al Congreso "con la toga dispuestos a dictar sentencias, hacer juicios paralelos y señalar al Gobierno y al PSOE con difamaciones muy explícitas".

SU PROBLEMA NO SON LOS JUECES, SINO LOS HECHOS

La portavoz del PP se ha quejado de que el ministro no haya contestado expresamente a si existe o no ese supuesta operación para tumbar al Gobierno y ha concluido que en realidad el "problema" de los socialistas "no son los jueces" sino "los hechos".

"Sus problemas son las agendas, los WhatsApp, los sobres que llegaban a Ferraz con dinero negro, los amaños, las prostitutas, las joyas", ha desgranado, incidiendo en que cuando hay "indicios" se investigan y que eso no implica que haya "una conspiración", sino "el normal funcionamiento del Estado de Derecho". "Los jueces en democracia no derrocan gobiernos sino que juzgan la corrupción y hacen cumplir la ley", ha agregado.

A su juicio, "Sánchez creyó que podía someter al Estado", pero "el Estado se defiende incluso del Gobierno de España". "Por eso la cloaca no ha funcionado", ha recalcado, antes de señalar a Cuerpo como "uno más dentro de esa organización criminal" en la que, en su opinión, se ha convertido el Ejecutivo.

SOCIALISMO: ROBAR MUCHO Y NO COMPARTIR

El vicepresidente ha insistido en alertar de que "el deterioro en la calidad del debate" parlamentario que achaca al PP "no es inocuo" y ha querido destacar que mientras los 'populares' "quieren gobernar porque creen que les toca", lo que está "fenomenal", el Gobierno está centrado en tomar medidas para mejorar la vida de los ciudadanos.

Después ha sido el turno del vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, quien desde su condición de técnico comercial a preguntado al "inspector de Hacienda" Cuerpo si "ve normal" que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero "no declarara sus joyas".

"Señor Cuerpo, el que calla otorga. Ustedes han pasado de reconocer los hechos a buscar la prescripción para evitar la condena de cárcel. Lo que ya sabemos es que el socialismo no es tener poco y ser capaz de compartir mucho, es robar mucho y no ser capaz de compartir", le ha soltado al vicepresidente, quien desde el "respeto profesional" que ha dicho que le tiene le ha aconsejado que "no se deje llevar por la dinámica de sus compañeros" porque "no lo necesita".

BENDONDO: LA CLOACA SÍ FUNCIONABA

Por su parte, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha destacado el hecho de que Ester Muñoz haya dicho "expresamente" que "la cloaca no ha funcionado", algo que él comparte. A su juicio, no ha triunfado porque "las instituciones del Estado, con este Gobierno, han funcionado sin injerencia, sin condicionamientos".

"La Justicia determinará si hay alguna responsabilidad, pero yo le garantizo que no ha habido ninguna afectación a las instituciones del Estado, tal y como reconoció también el señor (Alberto Núñez) Feijóo la semana pasada".

Pero su interlocutor, el vicesecretario 'popular' Elías Bendodo le ha rebatido: "Claro que la cloaca funcionaba y la señora Muñoz lo tiene clarísimo". "Usted hacía por arriba lo que Leire (Díez) hacía por debajo. Esa era la estructura de la cloaca y usted era parte esencial de la cloaca", ha abundado, remarcando que Bolaños está "en los papeles de la 'fontanera'.

"Félix ¿se referirá a usted o no era a Félix Rodríguez de la Fuente o a Félix el Gato? Era Félix Bolaños el que estaba en la cloaca, sin ninguna duda", ha subrayado Bendodo, para quien hay "dos tipos de socialistas: la mayoría, que están en la cloaca, y los que no están en la cloaca". Tras sus palabras, el ministro le ha acusado de haberle "difamado" y de haber "mentido".