El PP dice que los socios del PSOE aún no ven que el "Koldogobierno les va a arrastrar": "Están en un proceso de duelo"

Sémper admite que hay "frustración" con la política pero subraya que no se dirige contra el PP sino contra el Gobierno de Sánchez

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha asegurado este lunes que los aliados del PSOE están "verdes" y aún no ven que "la corrupción les manchará" y el "Koldogobierno les va a arrastrar también a ellos". A su entender, están "en un proceso de duelo" y de "aceptación de la realidad" pero "cuanto más tapen a un Pedro Sánchez que se esconde, más les afectará".

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo, Sémper ha criticado que el presidente del Gobierno lleve "40 días sin dar la cara" y "escondido" ante las informaciones sobre presunta corrupción que se están conociendo y que afectan al PSOE y su Ejecutivo.

Dicho esto, Sémper ha criticado que además los socios de Sánchez le "tapen". "Le tapa Sumar, su socios en el Consejo de Ministros, le tapan sus socios parlamentarios, le tapa el PNV, le tapa Junts, ERC, Podemos, todos le tapan y él se esconde", ha aseverado, para añadir que esos partidos también tienen "una corresponsabilidad ineludible".

"DIMITIR NO ES UN NOMBRE RUSO"

El dirigente del PP ha avisado a los socios del PSOE que si siguen así "estarán el mismo búnker que Pedro Sánchez". A su entender, con ese silencio "estarán avalando y naturalizando el nepotismo, la corrupción y un mal Gobierno para España".

"Dimitir no es un nombre ruso, eso estamos completamente de acuerdo. Decían que no había pan para tanto chorizo, estamos absolutamente de acuerdo. Lo que es verdaderamente sorprendente que quienes decían esto hoy callen clamorosamente", ha señalado.

Según Sémper, si el presidente del Gobierno "no responde y la corrupción anega" y "se hace presente cada semana", "lo mínimo exigible a quienes sustentan" al Ejecutivo "es que digan algo, que griten, que se quejen y den un paso adelante".

SÁNCHEZ, UN PRESIDENTE "BUNKERIZADO"

Sémper ha asegurado que el presidente del Gobierno "probablemente tenga la vocación y tenga la voluntad de aguantar hasta el año 2027 porque es un hombre ajeno a la realidad". "Es un hombre bunkerizado en la Moncloa que ha perdido absolutamente el pulso con la realidad y con la sociedad española", ha manifestado, para añadir que "el síndrome de la Moncloa a Pedro Sánchez le ha llegado mucho antes que a cualquier otro presidente".

Sin embargo, ha dicho que eso no solo depende de Sánchez sino que "depende también de sus socios", quienes, a su juicio, están en "un proceso de duelo" y "de aceptación de la realidad", de forma que "no van a cambiar hasta que no sean conscientes de que toda esta corrupción también les mancha a ellos y les va a afectar electoralmente".

"Y, como todos los duelos, pues tienen su tiempo", ha señalado Sémper, para pronosticar que en algún momento "se caerán del guindo" y "se darán cuenta de que todo esto les va a pasar una factura muy alta".

SACA PECHO DE LA MOVILIZACIÓN EN PLAZA DE ESPAÑA

A renglón seguido, el dirigente del PP ha sacado pecho de la manifestación que el domingo convocó su partido en Plaza de España bajo el lema 'Mafia o democracia' y que provocó duras críticas del Gobierno, que la calificó de "fracaso".

"¿Cree que Sánchez hubiera sido capaz de sacar a la calle a más de 100.000 ciudadanos un domingo por la mañana en Madrid? De hecho, ¿hay algún otro partido en España que sea hoy capaz de sacar a más de 100.000 ciudadanos a la calle un domingo a manifestarse?", ha preguntado, para dejar claro que no hay otra formación con esa capacidad de movilización del PP

Sémper ha dicho que los españoles "están frustrados con la política y con el Gobierno" y ha señalado que sería necesario ir a las urnas para que se puedan pronunciar, dado que "nadie votó a Pedro Sánchez" para lo que está haciendo. "Hay frustración, pero no creo que se dirija contra el Partido Popular. Hay una frustración y un enfado contra este Gobierno", ha finalizado.