El PP emplaza al Gobierno a aclarar la "reunión secreta" entre Sánchez y Otegi tras la confirmación de Ábalos

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo y la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo salen de una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 17 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha emplazado este miércoles al Gobierno a aclarar la "reunión secreta" entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, para pactar el apoyo de la formación 'abertzale' a la moción de censura que presentó el PSOE en 2018 contra Mariano Rajoy.

La petición del PP se ha producido después de que el extitular de Transportes José Luis Ábalos haya asegurado que supo por "fuentes presenciales" que Sánchez y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán se entrevistaron en 2018 en un caserío con Otegi, en vísperas de la moción de censura. "Esa entrevista existió", ha escrito el exministro en un mensaje de 'X'.

La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha preguntado al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, si el Gobierno "teme" al exministro Ábalos, "el hombre fuerte del PSOE".

"HA VUELTO A MENTIR SÁNCHEZ"

"La reunión secreta entre Sánchez, Cerdán y Otegi sí existió, y es lo primero que tiene usted que aclarar hoy en esta tribuna. Ha vuelto a mentir Sánchez", ha dicho Álvarez de Toledo a Bolaños. A su entender, es un "espectáculo ver a un Gobierno en manos de delincuentes condenados y presuntos".

Después, la diputada del PP ha reprochando a Bolaños que no hubiera "aclarado" ese extremo durante su intervención previa ante el Pleno del Congreso. "Mentira o verdad lo de Sánchez y el caserío con Otegi y Cerdán", ha interpelado de nuevo al ministro.

EL PACTO CON OTEGI, "UNA INDIGNIDAD"

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha afirmado que Ábalos "confirma lo que Sánchez y los suyos negaron e intentaron esconder", después de que el propio presidente del Gobierno negara públicamente haberse reunido con Otegi.

"El pacto encapuchado de Pedro Sánchez con Otegi fue político pero también económico. Una indignidad que le perseguirá siempre", ha manifestado García en un mensaje en su cuenta oficial en 'X', que ha recogido Europa Press.

"LA FUENTE ES SÁNCHEZ"

En 'Génova' subrayan que el mensaje de Ábalos confirmando esa reunión se produce un día antes de su citación a declarar en el Tribunal Supremo y su posible ingreso en prisión y añaden que sabe que para reducir su condena debe colaborar, según fuentes de la dirección del PP.

"La fuente es Sánchez", aseguran las mismas fuentes ante el tuit de Ábalos confirmando ese encuentro en un caserío. "Piden para Ábalos 24 años de prisión y para Aldama 7 años. Ha entendido por qué y va a reaccionar colaborando", añaden.