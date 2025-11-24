Sánchez niega que se reuniera con Otegi y Cerdán en un caserío de Euskadi para pactar su investidura: "Es mentira"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su asistencia a la segunda jornada de la cumbre del G-20, a 22 de noviembre de 2025, en Johannesburgo (Sudáfrica). Archivo. - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

LUANDA 24 Nov. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Daniel Blanco) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado este lunes que se reuniera en el año 2018 con el líder de Bildu y el exdirigente socialista Santos Cerdán en un caserío del País Vasco y que allí pactaran el apoyo de esta formación a su investidura como presidente del Gobierno.

El exasesor ministerial Koldo García Izaguirre ha afirmado este mismo lunes que él mismo condujo el coche que llevó a Sánchez, que en ese momento era líder de la oposición y a Cerdán al citado encuentro.

Sin embargo, Sánchez lo ha negado, en declaraciones a los medios a su llegada a la cumbre Unión Africana-Unión Europea de este lunes en Luanda (Angola). "Eso es mentira", ha manifestado.