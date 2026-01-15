El PP espera que Sánchez informe a Feijóo en Moncloa sobre Groenlandia y no descarta pedir la comparecencia de Robles

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 15 de enero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP espera que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, informe el próximo lunes en Moncloa al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la situación de Groenlandia y la posibilidad de que España pueda participar en una misión de vigilancia en la isla ártica. De hecho, no descarta pedir la comparecencia en el Congreso de la ministra de Defensa, Margarita Robles, según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'.

La titular de Defensa ha abierto este jueves la puerta a que España pueda participar en una misión de vigilancia en Groenlandia, pero ha apelado a la prudencia y ha pedido "no precipitar acontecimientos", en el marco de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a ese territorio. Según ha deslizado, la decisión se tomará entre este jueves y el viernes porque hay contactos con los socios.

Se trata de una misión de reconocimiento inscrita en un ejercicio militar danés en el que, por el momento, participan Francia, Suecia, Alemania y Noruega. Estos aliados anunciaron su participación tras el fracaso de las conversaciones del miércoles entre Trump y las autoridades danesas y groenlandesas, en las que el presidente estadounidense insistió en su pretensión de anexionarse la isla alegando razones de "seguridad" frente a China y Rusia.

EL PP SE PREGUNTA SI HAY RIESGO REAL DE INVASIÓN DE GROENLANDIA

Tras las declaraciones de la ministra, el PP ha evitado pronunciarse públicamente este jueves y se remite a la reunión que el próximo lunes mantendrá en el Palacio de la Moncloa el presidente del Gobierno y el jefe de la oposición.

Aunque Pedro Sánchez anunció una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para hablar sobre el posible envío de tropas a Ucrania si hay un acuerdo de paz, el PP ya trasladó al gabinete del presidente del Gobierno que su intención era hablar del conjunto de la política exterior y de defensa.

Por lo tanto, los 'populares' están a la espera de que el Gobierno les ofrezca información sobre esa posible misión de vigilancia en Groenlandia. "Estamos a la espera de la conversación del lunes", han señalado fuentes 'populares', que quieren que ese encuentro entre Sánchez y Feijóo sirva para hablar no solo de Ucrania sino también de Groenlandia, China, Irán o Venezuela.

En este sentido, fuentes del equipo de Feijóo han señalado que en este momento no disponen de información para pronunciarse. "¿Hay riesgo real de invasión de Groenlandia?, se preguntan, para insistir en que por ahora desconocen si es una amenaza real.

Además, el Partido Popular no descarta solicitar la comparecencia de la ministra de Defensa en el Congreso para tener explicaciones si no las recibe de Sánchez el lunes, según han señalado a Europa Press fuentes 'populares'.