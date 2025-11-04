El PP estudia acciones judiciales contra Torres por "mentir" en la comisión del 'caso Koldo' del Senado: "Es delito"

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP estudia la posibilidad de emprender acciones judiciales por falso testimonio contra el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, por "mentir" en la comisión de investigación del Senado, una acción que podría extender a más cargos que, a su juicio, han faltado a la verdad en sede parlamentaria, según fuentes 'populares'.

"Torres mintió en la comisión de investigación en el Senado y eso, ojo, es un delito", ha advertido el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, en un almuerzo-coloquio organizado por el Club Siglo XXI.

Fuentes del PP han admitido que ya tienen un recopilatorio de todos aquellos que han mentido en sede parlamentaria y han recordado que "mentir" en una comisión de investigación tiene "consecuencias", dado que puede acarrear pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses, según el artículo 502.3 del Código Penal.

"CONTRATOS MILLONARIOS CON LAS EMPRESAS DE LA TRAMA"

Al ser preguntado expresamente si el PP piensa presentar una querella por falso testimonio contra Torres y los cargos que han mentido en el Senado, Tellado no ha descartado esa opción. "Con respecto a las mentiras de Ángel Víctor Torres u otros miembros en sede parlamentaria, en la comisión de investigación del Senado, puedo decir que no descartamos ninguna acción", ha replicado.

Tellado ha señalado que el informe de la UCO acredita que Torres "firmó contratos millonarios con las empresas de la trama y eso está acreditado". Según ha añadido, mentir en una comisión de investigación "es un delito".

"Ángel Víctor Torres está obligado a decir la verdad, y por lo tanto es un delito con relevancia penal. Mintió en sede parlamentaria porque dijo que no conocía de nada a Aldama, y finalmente se ha corroborado que sí, y utilizó el famoso 'no me consta', que es ahora el segundo apellido de todos los socialistas cercanos a Pedro Sánchez", ha enfatizado.

Sin embargo, el titular de Política Territorial ha asegurado en una rueda de prensa que el informe de la Guardia Civil no refleja "ninguna actividad delictiva" durante su etapa como presidente de Canarias, asegurando que ha "sufrido un ataque difamatorio".

"TORRES ESTÁ METIDO EN UN GRAN LÍO"

Además, Tellado ha señalado que el informe de la UCO "acredita" que Torres "compartió cena, como mínimo, con toda esta gente de la trama" y "ha hecho gestiones para que se agilizase el pago de esas mascarillas".

Según ha dicho, eran mascarillas que "no cumplían los requisitos mínimos y mascarillas que estaban fuera de precio, y que pese a las advertencias de los funcionarios de la Administración de Canarias, Ángel Víctor Torres presionó para que se pagasen esas mascarillas en tiempo récord".

El secretario general del PP ha indicado que Torres "está metido en un gran lío" y "revienta la teoría de la manzana podrida, con la que Pedro Sánchez pretende resistir". "No puede ser que todos estos problemas que asedien a Pedro Sánchez sea cuestión de una manzana podrida", ha dicho, aludiendo a la situación del exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García, o el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Tellado ha afirmado que el presidente del Gobierno tiene "un problema". "Como cazatalentos, no tiene precio", ha exclamado, para añadir que Pedro Sánchez es el "nexo corruptor" de "todas las tramas que afectan al Partido Socialista, al Gobierno de España y a la familia" del jefe del Ejecutivo.

Por eso, ha dicho que es Pedro Sánchez el que este mismo martes debería estar ofreciendo explicaciones a los ciudadanos. "Hoy el que debiera comparecer por la tarde no es Ángel Víctor Torres, es Pedro Sánchez", ha abundado, para añadir que desde que Sánchez ha llegado "a la Secretaría General del PSOE se ha convertido en un cesto repleto de manzanas podridas".

En el mismo coloquio en el Club Siglo XXI Tellado ha aludido a la "actuación obstruccionista" de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, tratando de "acallar" a la oposición y "controlar las Cortes". "Tampoco descartamos ningún tipo de acción", ha apostillado.