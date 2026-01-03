El PP europeo pide un debate en el próximo pleno de la Eurocámara sobre lo ocurrido en Venezuela

Archivo - La secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Monserrat, durante un encuentro organizado por el Partido Popular Europeo, en el Hotel Eurostars Grand Marina, a 2 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

El Partido Popular Europeo ha solicitado este sábado, a través del secretariado del Grupo en la Eurocámara, que en la primera sesión plenaria del mes de enero se celebre un debate sobre los últimos acontecimientos en Venezuela.

"Desde el PP siempre hemos liderado la defensa de la democracia en Venezuela. Siempre hemos defendido que deben gobernar los legítimos ganadores de las elecciones del pasado 28 de julio de 2024, representados por su presidente electo Edmundo Gonzalez Urrutia, tal y como ha reconocido el Parlamento Europeo", han señalado en un mensaje en la red social 'X'.

El partido dirigido por Alberto Núñez Feijóo ha celebrado este sábado el fin de la "férrea narcodictadura" dirigida por el presidente "ilegítimo" de Venezuela y ha criticado la actitud del Gobierno de Pedro Sánchez "tan cobarde y tan alejada de la responsabilidad histórica que España tiene respecto" al país iberoamericano.