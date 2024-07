El PP evita replicar a Vox tras acusarle de alentar el "transfuguismo": "No me voy a meter en sus problemas internos"

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha evitado contestar este lunes a la acusación de Vox contra los 'populares' de alentar el "tranfuguismo" entre los cargos que militan en la formación de Santiago Abascal. Cuatro días después de la decisión de Vox de romper los pactos autonómicos en cinco comunidades, ha recalcado que "entiende" el momento por el que atraviesa ese partido pero no se va a "meter en sus problemas internos".

Así se ha pronunciado después de que el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, haya denunciado públicamente que el PP "alienta" a cargos autonómicos de su formación "al transfuguismo" después de la ruptura de los gobiernos regionales y haya advertido de que ese no es el camino.

En rueda de prensa desde la sede nacional de Vox, Fúster ha afirmado que la dirección de su partido ve "movimientos muy raros" en el PP, consistentes en "tentar, llamar, persuadir" a cargos de Vox para que abandonen el partido a raíz de la ruptura de los ejecutivos autonómicos por el visto bueno del PP al reparto de menores migrantes no acompañados.

Al ser preguntado cómo valora esas declaraciones de Vox acusando al PP de alentar el transfuguismo, Sémper ha indicado que él ha llevado a gala a lo largo de su trayectoria política no meterse "en los problemas de otros partidos políticos".

"No meterme en sus líos internos, no meterme en sus problemas de unos, de otros, de sillones. Y voy a seguir haciéndolo. Yo entiendo el momento por el que atraviesa Vox, pero yo no me voy a meter en sus problemas internos", ha afirmado Sémper.

EL PP HA DENUNCIADO UNA "PINZA" DE PP Y VOX

En otro momento de la rueda de prensa en la sede del PP, y después de que el empresario Juan Carlos Barrabés haya dicho ante el juez que mantuvo dos reuniones en Moncloa con Begoña Gómez, la esposa del presidente, a las que asistió Pedro Sánchez, Sémper ha acusado al partido de Abascal de ayudar al Gobierno en este asunto.

Así, ha dicho que el "colofón" de la semana será ver a la mujer de Sánchez "sentada en un baquillo declarando por presuntos delitos de corrupción", "por mucho que el PSOE y Vox se unan para tratar de robar foco a la corrupción que asedia al entorno, al partido y al Gobierno de Pedro Sánchez".

El pasado viernes, Feijóo acusó a Vox de "pasarse de frenada" tras la decisión de romper los pactos autonómicos y denunció que ahora mismo están "sometidos a una pinza": "al castigo del Gobierno socialista y a la irresponsabilidad de Vox", un partido que "ha preferido borrarse de gobiernos que funcionan antes que gestionar los problemas de la gente".

"Curiosa forma de entender el patriotismo, la de dejar abandonados a comunidades autónomas que lo están pasando mal, desde luego, esa no es nuestra forma de entender el patriotismo", recalcó Feijóo, que avisó ese partido que "gobernar implica tomar decisiones correctas, sean o no cómodas" y "afrontar problemas, no rehuirlos".