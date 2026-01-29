El PP exige la dimisión de Puente y le acusa de "ignorar" los avisos sobre el estado de la red ferroviaria

El senador del PP Antonio Silván durante el pleno extraordinario sobre el caos ferroviario, en el Senado, a 29 de enero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP Antonio Silván ha exigido este jueves la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 45 personas, un siniestro que le deja "invalidado" para seguir en el cargo. Además, le ha acusado de "ignorar, minimizar y desacreditar" las advertencias sobre el estado de la infraestructura ferroviaria.

Durante su intervención en el Pleno del Senado sobre los accidentes de Adamuz y Gelida (Barcelona), Silván ha asegurado que Puente "ha ido cambiando de versión como quien cambia de chaqueta" sobre el origen del siniestro ferroviario, esgrimiendo "de todo" menos "admitir lo más probable", que es la "renovación parcial y el mantenimiento deficiente" de la infraestructura.

"El bulo es usted. Aquí sólo caben dos opciones. O usted no sabía el estado real de la infraestructura y mintió por instinto político. Eso le convierte en un ministro incompetente. O usted sí lo sabía y mintió para proteger al Gobierno. Esto lo convierte en un ministro indigno. En cualquiera de los dos casos, usted debe dimitir", ha espetado.

Silván le ha preguntado cuánto gastó el Ministerio de Transportes en las obras de renovación del tramo Madrid-Andalucía y "qué garantías puede ofrecer" de que los 750 millones de euros para ese proyecto "se destinaron íntegramente a mejorar la infraestructura".

El senador del PP ha reclamado la "trazabilidad completa" de la soldadura que se rompió y que, hasta el momento, se investiga la posible como causa del descarrilamiento. "Es la soldadura más cara y frágil de la historia de España", ha metaforizado.

"Con mucha tristeza", el parlamentario le ha dicho a Puente que "no puede representar al Gobierno" en los funerales y homenajes que tengan lugar en recuerdo de las víctimas.