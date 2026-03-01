El PP exige a la JEC sancionar a Saiz por "convertir la rueda de prensa del Consejo de Ministros en un acto del PSOE"

La ministra de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 24 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular (PP) ha registrado una reclamación ante la Junta Electoral Central (JEC) exigiendo la apertura de un expediente sancionador contra la ministra portavoz, Elma Saiz, después de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este pasado martes, 24 de febrero.

En concreto, según han indicado fuentes de la formación política, en dicho acto, "que debería ser institucional, la portavoz profirió valoraciones peyorativas y despectivas, así como connotaciones ofensivas" contra el PP.

En este sentido, el partido de la oposición ha señalado que, de esta manera, la también ministra de Seguridad Social y Migraciones, convirtió la rueda de prensa en Moncloa en un "acto electoral y político al servicio del PSOE y de su campaña en Castilla y León" en el contexto de las próximas elecciones que se celebrarán el 15 de marzo.

"Es comprensible la desesperación del sanchismo ante el sinfín de derrotas electorales que están sufriendo, pero no hay justificación alguna para utilizar, de forma reiterada, la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y todos los medios y recursos públicos que ello conlleva, como si fuese un mitin socialista", han denunciado desde el Partido Popular.

Así, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo ha manifestado que ante "esta actitud y el absoluto desprecio que muestra el Gobierno tanto a las advertencias y sanciones ya impuestas por la JEC como a la propia legislación electoral, se hace imprescindible reclamar medidas más intensas y eficaces para evitar nuevos ataques de Moncloa contra la oposición".