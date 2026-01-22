El PP pide a Puente una "auditoría" sobre la red ferroviaria como le "obliga" la Ley de Movilidad

Archivo - El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 11 de agosto de 2025, en Madrid (España).- Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha acusado este miércoles al titular de Transportes, Óscar Puente, de "generar más incertidumbre" al dar "solamente información parcial" del accidente de Adamuz (Córdoba), algo que, ha enmarcado en un intento de buscar "construir un relato". Dicho esto, ha emplazado al ministro a presentar ya el informe sobre la red ferroviaria a la que le "obliga" la Ley de Movilidad.

En sendas entrevistas en Antena 3 y en Telecinco, que ha recogido Europa Press, Bravo ha recordado que en la Ley de Movilidad el PP introdujo una enmienda, apoyada por varios partidos, "que obliga al Gobierno desde el 5 de diciembre a preparar un documento en el que se analicen, con carácter provincializado, todas las líneas, las incidencias que ha habido, cuáles son las propuestas de solución, un plan de choque de inversión y las limitaciones de velocidad".

Bravo ha indicado que para presentar esa "especie de auditoría" disponía de "dos meses" y, por lo tanto, el plazo "acaba el 5 de febrero". "Damos por hecho que el Gobierno podrá sacar el avance que tenga de ese informe para dar seguridad porque la ley le obligaba a hacerlo. ¿O es que tampoco va a cumplir la ley, como decían, con el tema de los retrasos y las indemnizaciones?", ha preguntado.

A su entender, ese informe ayudaría a transmitir "tranquilidad" y "a lo mejor" arroja "algo de luz sobre este tramo" del accidente y poder conocer "qué es lo que pasó", dado que ahora "los españoles no están muy tranquilos".

INFORMACIÓN "PARCIAL" DEL MINISTRO

Bravo ha señalado que la rueda de prensa que ofreció este miércoles el ministro "no sirvió para mucho" y ha recalcado que durante esa comparecencia vieron "más incongruencias o falta de información que información facilitada". A su entender, "intentar dar solamente información parcial" lo que genera es "más incertidumbre".

El dirigente del PP ha aludido a los vaivenes con los cambios de velocidad en algunos tramos de líneas de AVE y ha avisado que todo esto "lo que genera es más inseguridad y más incertidumbre". "Y claro, evidentemente un daño hacia la marca España", ha apostillado.

De hecho, ha subrayado que esta semana se celebra la feria del turismo de Fitur y ha recordado que Puente decía que España estaba en "el mejor momento del sector ferroviario de la historia". "Todo era grandilocuente, resulta que estamos viendo muchísimas debilidades en el sistema, falta de control, de seguridad", ha indicado.

EXIGIR RESPONSABILIDADES CUANDO LLEGUE EL MOMENTO

El vicesecretario del Partido Popular ha subrayado que las responsabilidades "se tienen que exigir cuando llegue el momento", con "todas las investigaciones", y ha añadido que ahora hay que "dejar trabajar" a los técnicos.

Eso sí, ha avisado que "lo que no puede pasar es como con el apagón" del 28 de abril del año pasado porque llevan "casi un año y nadie ha dado explicaciones ni nadie ha asumido responsabilidades". "Eso creo que no puede volver a pasar", ha enfatizado.

"LO QUE FALTA ES GESTIÓN"

Bravo ha recordado que en septiembre de 2025, el diputado del PP Héctor Palencia trasladó que "había más de 3.000 incidencias" y el ministro "decía que esto era un bulo" y que en el PP eran "unos incompetentes".

"Y ahora resulta que sí que hay que bajar las velocidades. Yo creo que lo que falta claramente en Adif, en Renfe, sobre todo en el ministerio de Oscar Puente, es gestión. Esa falta de gestión, esa falta de seguridad es lo que nos lleva a estas situaciones", ha aseverado.

Bravo ha insistido en que faltan explicaciones por parte del Gobierno. "Vimos una rueda de prensa de dos horas en las cuales no se dio información. A día de hoy no sabían decir cuántos pasajeros iban en el Iryo, se lo puedo decir yo, 289", ha dicho, para añadir que en esa comparecencia tampoco "sabían decir cuántas denuncias o cuántas incidencias se habían detectado sobre el trayecto concreto del accidente" ni si las cámaras en el lugar del accidente "habían grabado o no".

Según ha dicho, "lo único" que han conocido de Adif es "la filtración de dos audios y además un espacio de casi cuatro minutos que tampoco ayer nadie fue capaz de dar información sobre eso". "Sí que eres capaz de filtrar a un medio dos audios y no eres capaz de explicar lo que pasa en cuatro minutos y no tienes la claridad para poderlo dar", ha criticado.

Según Bravo, en esa comparecencia del ministro "lo que se priorizó no fue dar explicaciones" sino "intentar construir un relato". Y lo que ven en el PP, ha proseguido, es que de "alguna manera intentan llevar el relato hacia cualquier situación en la que ellos no sean los responsables".

"REBAJAR DE NIVEL" LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD

Bravo ha asegurado que "quitaron" la Dirección General de Seguridad, ya que "la rebajaron de nivel" y "cuelga del jefe de gabinete de ADIF, que es un periodista". A su juicio, esa decisión "quizá" no responde a "un elemento de seguridad tan importante para el conjunto de los viajeros".

Además, ha destacado que ahora cuando bebes una Coca-Cola en el tren no tienes la seguridad de que no se vaya a caer y cuando vas al baño debes sujetarte. "Como reconocía ayer el propio ministro Puente, hay imágenes que acreditan que los trenes no van como antes", ha afirmado.

Finalmente, Bravo ha reiterado que tras el accidente no se puede imponer "la ley del silencio" sino que hay que "dar explicaciones". "El ministro tiene mucha facilidad para hablar, mucha. Creo que es el momento de que hable y no dos horas para no decir nada", ha manifestado.