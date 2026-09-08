El PP exige el retorno de todos los migrantes de Ceuta y Cuerpo le acusa de "soluciones imposibles o incluso ilegales"

Archivo - La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, interviene durante una sesión de control al Gobierno en el Senado, a 3 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha afirmado que es necesario "ayudar" para que Ceuta vuelva a la "normalidad" tras la entrada masiva de migrantes de finales de julio y ha acusado al PP de poner "palos en las ruedas" y "vender soluciones imposibles o incluso ilegales".

Así ha respondido a la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, quien ha recalcado que el Gobierno "fallido" de Pedro Sánchez ha abandonado a los ceutíes tras el asalto a la ciudad autónoma y le ha exigido poner fecha "al retorno de todos" los migrantes irregulares.

"Les han robado a Ceuta su vida. Devuélvensela. Lo primero, el retorno de todos sin excusa, señor Cuerpo. ¿Es capaz de poner fecha el retorno de todos? No sabe", ha censurado García en la primera sesión de control al Gobierno del Pleno del Senado.

GARCÍA LE PIDE QUE EMPIECE POR DESCLASIFICAR 'PEGASUS'

García ha señalado que si el Gobierno va a desclasificar documentos sobre Ceuta debería empezar por 'Pegasus' para saber por qué "son dóciles con los invasores". "¿Qué tiene Marruecos que ustedes no quieren que se sepa?", ha preguntado, para añadir que Pedro Sánchez dirige el Gobierno de "la mentira".

En su réplica, el vicepresidente del Gobierno ha repasado algunas de las medidas que ha aprobado el Gobierno y ha defendido que es necesario "ayudar a que esta situación vuelva a la normalidad lo antes posible y poner todos los esfuerzos en ello".

En este punto, ha lanzado varias preguntas al partido de Alberto Núñez Feijóo: "¿Usted cree que vender soluciones imposibles o incluso ilegales contribuye a conseguir este objetivo? ¿Usted cree que poner palos en las ruedas para la cooperación entre administraciones contribuye a conseguir este objetivo?". Además, ha recriminado a los 'populares' que no apoyen al Ejecutivo en Europa.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))