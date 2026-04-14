El PP exige a Sánchez y Armengol poner fin al "bloqueo" al Poder Legislativo tras sentencia del TC: "Es filibusterismo"

Archivo - La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular y diputada, Cuca Gamarra, ofrece una rueda de prensa tras el Comité de Dirección del PP, a 6 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha exigido este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que pongan fin a su "bloqueo" al Poder Legislativo tras la resolución del Tribunal Constitucional. A su entender, en esa sentencia se ha "dado la razón" al Grupo Popular tras el "filibusterismo" del Ejecutivo y el PSOE.

En concreto, el Tribunal Constitucional ha estimado por unanimidad un recurso de amparo que presentó el PP contra la decisión de la Mesa del Congreso de prorrogar 71 veces el plazo de presentación de enmiendas de un proyecto de ley para el que se decidió que su tramitación fuera por el procedimiento de urgencia.

En su sentencia, el TC indica que el trámite de urgencia impone una reducción a la mitad de los plazos establecidos en el procedimiento legislativo ordinario, lo que "en este caso implicaba que el plazo para la presentación de enmiendas concluía el 15 de febrero de 2021".

DICE QUE EL TC DA "LA RAZÓN" AL PP

En unas declaraciones grabadas que el PP ha enviado a los medios, Gamarra ha señalado que el TC da "la razón" a su grupo parlamentario. "Esta práctica es una práctica de filibusterismo que es contraria a la separación de poderes y a la actividad que tiene que desarrollar el Poder legislativo", ha enfatizado.

La dirigente del PP ha señalado que el Constitucional "confirma que Pedro Sánchez desde la Mesa del Congreso bloquea la aprobación de leyes". "Esto es el sanchismo, que gobierna en minoría y lo que hace es utilizar de forma fraudulenta el trámite de prórroga de enmiendas", ha afirmado.

En este punto, ha recordado que el presidente del Gobierno "dijo que iba a gobernar sin el Parlamento y la realidad es que está gobernando contra el Parlamento". "Y esto es lo que declara la sentencia del TC", ha enfatizado.

UNA SENTENCIA QUE TIENE QUE "MARCAR UN ANTES Y UN DESPUÉS"

La vicesecretaria del PP ha señalado que lo que ha dicho el Constitucional es que Sánchez y Armengol "no pueden seguir bloqueándonos e impidiendo que se aprueben leyes en España solo porque el Gobierno está en minoría".

"Instamos a que tras esta sentencia se lleve a cabo un desbloqueo, se cese en esta actitud, se abandonen estas prácticas no democráticas y se permita que el Poder Legislativo pueda desarrollar su función, que es legislar y aprobar las leyes con las mayorías suficientes que se puedan conformar", ha demandado Gamarra.

A su entender, esta sentencia "está de plena actualidad" y tiene que "marcar un antes y un después" en la actividad del Poder Legislativo. "No pueden seguir impidiendo que en España se aprueben leyes porque el Gobierno está en minoría", ha finalizado.