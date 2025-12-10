El PP, tras el fichaje del expresidente del PNV en Movistar+: "¿Para esto quería entrar el Gobierno en Telefónica?"

Archivo - El exsecretario de Estado Alberto Nadal se incorpora al equipo de Alberto Núñez Feijóo como nuevo vicesecretario de Economía del PP. - DAVID MUDARRA (PP) - Archivo

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, se ha preguntado este miércoles si el Gobierno quería "entrar" en Telefónica para que se produjeran incorporaciones como la de Andoni Ortúzar, expresidente del PNV.

"¿Para esto quería entrar el Gobierno en Telefónica?", se ha preguntado Nadal en un mensaje en su cuenta oficial de la red social 'X', que ha recogido Europa Press, poco después de conocerse que la compañía ha fichado al expresidente del PNV para el consejo de Movistar+.

En concreto, Telefónica ha fichado a Andoni Ortúzar y a Marcos Contreras --vocal independiente en el máximo órgano de decisión de CriteriaCaixa, uno de los máximos accionistas de la teleco-- para el consejo de administración de Movistar+.

Ortuzar presidió el PNV entre comienzos de 2013 y el pasado marzo y es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco. Tras una etapa vinculada al periodismo, la comunicación pública y la gestión institucional, asumió responsabilidades en el Gobierno Vasco en ámbitos de comunicación y acción exterior para, después, dirigir EiTB --la radio televisión pública vasca-- y ocupar cargos ejecutivos directivos en EAJ-PNV.

EL PP YA PIDIÓ LA COMPARECENCIA DE MURTRA

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Sergio Sayas, se ha mostrado especialmente crítico con el fichaje. "Telefónica echa a casi 6.000 personas pero sí tiene un puesto para el PNV, le da un puestazo a Ortuzar. Así funciona en sanchismo: Contra los trabajadores pero con los amiguetes", ha manifestado en la misma red social.

El pasado viernes, el PP ya solicitó la comparecencia del presidente de Telefónica, Marc Murtra, en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso para que informe sobre el nuevo plan estratégico de la compañía, que se encuentra en plenas negociaciones de un expediente de regulación de empleo (ERE) para unos 6.000 trabajadores. Paralelamente, el PP ha registrado varias preguntas parlamentarias al Gobierno sobre ese proceso de despido colectivo.

También se ha pronunciado sobre el fichaje de Ortuzar la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha asegurado que al Gobierno de España y sus socios "les une el amor por los sillones".

"Esta coalición no va a romper porque a los socialistas, a la derecha nacionalista vasca, a la izquierda bilduetarra, a los independentistas catalanes, de izquierda a derecha, les une el amor por intereses privados, la colonización de empresas y los sillones en instituciones públicas", ha afirmado Ayuso.

Sin embargo, la parlamentaria y secretaria del EBB del PNV, Maitane Ipiñazar, ha afirmado que en el partido ven "con total normalidad" que Telefónica haya fichado a Ortuzar para el consejo de administración de Movistar+, y ha destacado "la experiencia y el bagaje" que tiene en el sector.