El PP insiste en que no pactará con "un Gobierno socialista y comunista"

Gamarra advierte a Sánchez de que, pese a su maquinaria de marketing, la crisis sanitaria y económica "no hay quien la tape"

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha insistido en desechar acuerdos con el Gobierno de Pedro Sánchez, al que define como "socialista y comunista", un veto que aplica tanto a los Presupuestos Generales como a la renovación de órganos constituciones como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Tribunal Constitucional.

Como ya dijo Pablo Casado el pasado martes, Gamarra ha cerrado una vez más la puerta a negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con el Ejecutivo de Sánchez dado que su partido "no tiene nada que hablar con un Gobierno de socialistas y comunistas", según ha dicho en declaraciones a laSexta, recogidas por Europa Press.

Al hilo, ha señalado que esas cuentas públicas, "que no están encima de la mesa" todavía, distarán en todo caso de las alternativas que el PP presenta a los españoles. A juicio de Gamarra, esos presupuesto del Gobierno de coalición avalará políticas futuras con las que los 'populares' no están de acuerdo. "Es obstáculo no solo importante sino contundente", ha enfatizado.

Gamarra ha ahondado más al aseverar que con los socios elegidos por Sánchez no van a negociar, y ha apostillado que en la formación de Casado tienen claro que tampoco el líder socialista quiere sentarse a negociar los PGE con ellos.

PODEMOS ATACA AL PODER JUDICIAL

Del mismo modo, desde el PP señalan que en la reunión que ambos líderes mantendrán el miércoles 2 de septiembre tampoco se aceptará una negociación para la renovación de órganos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Gamarra ha insistido en que no aceptan el "mercadeo" de puestos, y ha recordado que con un Gobierno en el que está Podemos, formación que "ataca al Poder Judicial y a los medios de comunicación", no pueden negociar nada.

Preguntada sobre qué ofrecerá Casado en la reunión que mantendrá con el presidente del Gobierno, Gamarra ha incidido en que presentará su 'plan b' jurídico que sea una alternativa al estado de alarma y al confinamiento, su plan b sanitario y su plan b económico que ponga sobre la mesa medidas que sirvan para solucionar la crisis no solo del sector turístico.

A su juicio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha activado esta semana "su maquinaria de marketing", pero le advierte de que la realidad de la crisis económica y sanitaria que vive España, y que hace que se sitúe a la cola de los países europeos, "no hay quien la tape".