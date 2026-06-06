El PP insta a Sánchez a asumir "su realidad": "Si le ha pillado la Guardia Civil, que disuelva las Cortes"

El portavoz y vicesecretario de Cultura y Deporte del PP, Borja Sémper. - Joaquín Corchero - Europa Press

VALENCIA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha instado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a "asumir su realidad y sus circunstancias": "Si le ha pillado la Guardia Civil, que disuelva las Cortes y que dé la palabra a los españoles", ha enfatizado, tras dar por hecho que el jefe del Ejecutivo estaba al tanto de la trama supuestamente urdida para torpedear las investigaciones que afectan al Gobierno, al partido y al entorno del propio Sánchez.

"Después de lo que estamos teniendo oportunidad de leer, después de la evidencia por la UCO de que Pedro Sánchez era absolutamente conocedor de todo, lo que tenemos que decirle es que pare ya, que la degradación política española debe de finalizar y sólo hay una manera de que finalice", ha incidido Sémper.

El también vicesecretario de Cultura del PP ha hecho estas declaraciones en Valencia tras visitar junto a la alcaldesa de la ciudad, su compañera de partido María José Catalá, la exposición 'Tàpies. Última década (2002-2012)' en la Fundación Bancaja.

Según Sémper, "si no hay mayoría para gobernar ni para resolver los problemas españoles y la corrupción es insoportable, lo razonable es disolver las Cortes" y no mantener un Gobierno que está "en colapso" y un presidente que no puede aprobar leyes, Presupuestos ni someterse a un Debate sobre el estado de la Nación.

LOS SOCIOS, CÓMPLICES DE "LOS CHORIZOS"

Tras augurar que aún quedan semanas "pocos edificantes" por delante, el portavoz del PP ha vuelto a apelar a los aliados parlamentarios del Ejecutivo que rechazan apoyar una eventual moción de censura de su partido.

"Los socios del Gobierno desde Podemos, pasando por Sumar, aquellos que en las plazas de España decían 'no hay pan para tanto chorizo', hoy justifican a los chorizos", ha dicho recriminando también a PNV y Junts que hayan "aceptado ser cómplices de la corrupción" y avisándoles de que esa posición les pasará factura en las urnas. "El día de mañana cuando los resultados electorales sean muy adversos para ellos, se preguntarán qué les ha pasado y tendrán que dar cuenta de su inacción", ha apuntado.