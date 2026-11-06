El PP, ante la investigación de la Fiscalía Europea tras el accidente: "La corrupción se ha llevado por delante vidas"

La vicesecretaria nacional de Sanidad del Partido Popular, Carmen Fúnez. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha asegurado este viernes, a raíz de la investigación abierta por la Fiscalía Europea sobre un posible fraude en la utilización de los fondos europeo destinados a la mejora de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, que "la corrupción se ha llevado por delante vidas humanas".

En declaraciones a la prensa tras protagonizar los 'Desayunos socio-sanitarios' de Europa Press, Fúnez ha denunciado que tras el accidente mortal ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado mes de enero, "no se mejoró la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía", la misma en la que la semana pasada perecieron 69 personas en el choque de dos trenes en Urda (Toledo).

A su juicio, la apertura de esta investigación por parte de la Fiscalía Europea "ya es un motivo suficiente para que Sánchez salga del Gobierno cuanto antes" y, aunque ha admitido que habrá que esperar al resultado de estas pesquisas, lo que ya está claro es que "se han producido son 115 muertes en la red ferroviaria en menos de nueve meses".

"Lo que se ve es que cuando no se aprueban Presupuestos Generales del Estado, cuando no se actúa con rigor y profesionalidad en el ámbito de la gestión pública, aparece la corrupción y la falta de gestión", ha apuntado.

Y es que, según Fúnez, "es terrible" que entre 2024 y 2025 se dejaran de ejecutar en España proyectos por 52.000 millones de euros, cuando con tan sólo mil millones de inversión en la línea del AVE a Andalucía, se habría podrido fortalecer la red ferroviaria.

DESPILFARRO DE 52.000 MILLONES

"Pensar que el Gobierno ha dejado de ejecutar 52.000 millones nos parece un despilfarro que se ha llevado por delante muchas vidas y que eso es inasumible para un país que es la cuarta economía del euro", ha remachado.

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha preguntado al PSOE si piensa "atacar" a la Fiscalía Europea, igual que hace con algunos tribunales españoles, por abrir una investigación para saber si se han, según sus palabras, se han "podido malversar" fondos europeos que tenían que haberse destinado al mantenimiento de las vías.

En declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press, Muñoz se refería así a unas palabras de su homólogo del PSOE, Patxi López, quien este lunes habló de la "casualidad" de que cuando los socialistas empiezan a "sacar cabeza" siempre "aparece alguien" que quiere hundirles.

Lo dijo a raíz de la operación desplegada por la Guardia Civil, en el marco de una nueva pieza separada secreta del 'caso Koldo' que instruye el magistrado Ismael Moreno, que incluyó el registro de la casa del exministro José Luis Ábalos en Valencia, la detención de su pareja y otras cinco personas y el requerimiento de información a Adif.

"Desgraciadamente llevamos mucho tiempo viendo como cuando salen informaciones periodísticas sobre corrupción en el PSOE o en el entorno de Pedro Sánchez siempre hay ataques primero a los medios de comunicación, después a los jueces cuando empiezan las instrucciones e incluso se acaba hablando de golpes judiciales cuando hay condenas. No sé si ahora también van a atacar a la Fiscalía Europea", ha lanzado Muñoz.

UNA NUEVA LOSA

Para la también portavoz de campaña del PP, la investigación de la Fiscalía Europea europea supone una "nueva losa sobre el estado emocional de una nación que está herida" por los accidentes ferroviarios que han segado la vida de 116 personas en tan solo nueves meses.

"Esperas un Ministerio de Transportes que gestione los recursos, que funcione el servicio público, y a lo que se ha estado dedicando durante todos estos años ha sido a malversar dinero y amañar contratos", ha dicho.

Muñoz ha incidido en que al frente de ese departamento estuvo primero "la mano derecha de Pedro Sánchez", en referencia al exministro José Luis Ábalos, después Raquel Sánchez, "que tuvo que dimitir porque compró unos trenes que no cabían en las vías" y después Óscar Puente, que "hacía propaganda y regalaba pines a los ministros diciendo que los AVE iban a ir a 350 kilómetros por hora".

"Esas tres personas que han sido colocadas por Pedro Sánchez, por lo tanto, Pedro Sánchez es el responsable de todo lo que estamos conociendo", ha concluido Muñoz.