El PP llama a Sánchez "el Orban del Sur" por "amordazar" al poder judicial y la prensa

Archivo - La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra - PARTIDO POPULAR - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha afirmado este lunes que su partido se alegra del cambio político en Hungría, pues considera que será positivo para ese país y para la Europa, ha hecho un paralelismo entre el derrotado primer ministro húngaro, Viktor Orban, y el presidente pedro Sánchez, al que llama "el Orban del sur" porque también "amordaza al poder judicial, amordaza a la prensa y coloniza las instituciones del Estado".

En la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP, Ezcurra ha señalado que con la victoria del conservador proeuropeo Péter Magyar, que pone fin a 16 años en el poder del ultraderechista Orbán, "gana Europa y la moderación". "Es el camino que traza Alberto Núñez Feijóo para España, por supuesto", ha indicado.

Preguntada por si es bueno la victoria de Magyar cuando el PP puede gobernar en varias comunidades autónomas junto a Vox, la dirigente 'popular' ha insistido que el resultado electoral en el país centroeuropeo es "bueno para Hungría".

"Orban pertenece a un grupo político que se llama Patriotas, que están integrados por numerosos partidos que tienen representación a lo largo y ancho de Europa, también lo tienen en España a través del partido Vox. Nosotros no defendemos ni dejamos de defenderlo. Nosotros defendemos gobiernos en solitario y cuando las urnas dan un resultado concreto que exige acuerdos, acatamos lo que nos dicen los ciudadanos y trabajamos de manera constructiva para que se cierren esos acuerdos y las comunidades tengan gobiernos serios, sólidos y estables", ha esgrimido.