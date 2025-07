El PP llamará a la portavoz de Junts en el Congreso y descarta verse con Puigdemont en Waterloo: "No somos como el PSOE"

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, contactará con la portavoz de Junts en la Cámara Baja, Miriam Nogueras, para "saber si su apoyo al PSOE sigue intacto" tras el ingreso en prisión del exnúmero tres socialista Santos Cerdán, descartando viajar a Waterloo para verse con el expresidente catalán Carles Puigdemont.

"Nosotros no vamos a hacer lo que a otros hemos criticado. Nosotros no somos como el Partido Socialista. No, no lo somos. Nadie nos encontrará ahí", ha declarado Tellado, al ser preguntado hasta en cuatro ocasiones si el PP estaría abierto a verse con Puigdemont después de que Junts haya retado al PP a negociar con el expresidente catalán fuera de España si quiere hablar de una posible moción de censura contra Pedro Sánchez.

Fuentes del PP han aclarado después que la ronda de contactos que abrirá Tellado --excepto con Bildu-- será con los portavoces parlamentarios del Congreso que "apoyaron la investidura" de Pedro Sánchez, no con los presidentes de esos partidos. Además, han indicado que la palabra moción de censura no formará parte del "vocabulario" de esas conversaciones.

SABER SI APOYAN A UN GOBIERNO "PODRIDO"

En una rueda de prensa en el Congreso, Tellado ha señalado que el PP quiere "escuchar" para "saber en qué posición están los distintos grupos que participaron en la investidura de Sánchez". "Ellos son corresponsables de lo que pasa en España. Ellos apostaron por un Gobierno que hoy sabemos que está podrido por la corrupción, un Gobierno que presuntamente empezó a delinquir a los 15 días de llegar a la Moncloa", ha enfatizado.

Según Tellado, la situación es "insostenible" porque si ya sabían que Sánchez "estaba al borde del abismo y cercado por la corrupción, ahora lo sabe ya todo el mundo". Por eso, ha dicho que la "obligación" del PP es "poner a los socios de investidura" ante "un espejo y preguntarles si están dispuestos a mirar para otro lado" o creen que "hay corrupción buena si viene de un partido de izquierdas".

"Nosotros creemos que toda la corrupción es deleznable. Y desde luego les corresponde a ellos decir en qué lado están y si, además de socios, quieren ser cómplices de las tropelías de un Gobierno bajo sospecha", ha aseverado.

