El PP lleva al Congreso y al Senado una iniciativa para "obligar" a Sánchez a presentar los PGE y retratar a sus socios

SEVILLA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado sendas iniciativas en el Congreso y el Senado en las que se insta al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) antes del próximo mes de junio, unas votaciones en las que buscará que se "posicionen" sus socios parlamentarios.

Los 'populares' quieren sobre todo que se retrate Sumar y a la que fue su líder y actual la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quién también ha recordado públicamente a Pedro Sánchez su "obligación" de presentar las cuentas públicas, según fuentes del partido.

En su intervención ante la XXVII Interparlamentaria del PP que se celebra en Sevilla, el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, ha asegurado que el PP ha presentado una proposición no de ley en el Congreso exigiendo al Gobierno que presente los Presupuestos Generales del Estado para el año 2025 "antes del mes de junio".

"Presentar los presupuestos no es una posibilidad, es una obligación y es una obligación constitucional. Otra cosa es que el gobierno no tenga garantizados los apoyos para sacarlos adelante, pero su obligación es presentarlos", ha declarado Tellado, quien ha acusado al Ejecutivo de "incumplir de forma sistemática esa obligación".

Tellado ha afirmado que con esta iniciativa el PP lo que quieren es que el Congreso de los Diputados, "que representa la soberanía nacional, se posicione" porque el Gobierno "tiene que cumplir la ley y la Constitución" y la ley y la Constitución.

"Veremos qué es lo que dicen los socios parlamentarios de Pedro Sánchez, veremos si sus socios en realidad a lo mejor lo que prefieren es extorsionar al gobierno fuera de la Cámara y usurparle al Congreso de los Diputados, usurparle al Senado de España, a las Cortes Generales las funciones que le son propias", ha manifestado.

"REBELDÍA CONSTITUCIONAL" DE MONTERO Y SÁNCHEZ

El PP también llevará una moción en un sentido similar al Senado, según ha confirmado su portavoz parlamentaria en la Cámara Alta, Alicía García, quien ha acusado a Sánchez y a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero de estar en "rebeldía constitucional".

Por eso, García ha dicho que el Grupo Popular llevará al Senado una moción para "obligar al Gobierno a presentar los Presupuestos", con el fin de comprobar si hay unidad dentro del Ejecutivo de coalición de PSOE y Sumar.

"Son un Gobierno dividido. No están de acuerdo en nada, no están de acuerdo en el gasto en defensa, no están de acuerdo en si pertenecer o no a la OTAN, no están de acuerdo en si presentar Presupuestos o no", ha dicho, para añadir que esta semana han vivido una "semana berlanguiana" entre las vicepresidentas Montero y Yolanda Díaz con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).