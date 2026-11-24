La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, posa a su llegada al debate electoral organizado por RTVE de cara a las elecciones generales del 29N - Eduardo Parra - Europa Press

POZUELO DE ALARCÓN (MADRID), 24 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha confesado hacerle "gracia" que su homólogo de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, hable de la situación en la que se encuentra España cuando ha apoyado "todas y cada una" de las leyes del PSOE en esta legislatura. Es el "Braveheart de Temu", le ha dicho.

Durante el debate a ocho que ha tenido lugar en Televisión Española, Muñoz ha acusado en diversas ocasiones a los socios parlamentarios del Gobierno de haber sido "cómplices" de la políticas que han llevado adelante los socialistas

Y, en concreto, dirigiéndose a Rufián, ha cuestionado que se haya pasado todo el debate haciendo "como si no fuera responsable de todo lo que ha ocurrido" cuando sus escaños han servido para apoyar "todas y cada una" de las iniciativas legislativas que el PSOE ha conseguido aprobar.

"¿PERDÓN?"

Ligeramente molesto, el independentista catalán se ha apresurado a replicarle que hará "todo lo posible" para que a partir del próximo 29 de noviembre Muñoz "no sea ministra" de un hipotética Gobierno de Alberto Núñez Feijóo.

"Cálmate y no me interrumpas; si ya sé que eres un Braveheart de Temu", le ha soltado la portavoz 'popular', una definición que ha dejado contrariado a Rufián, porque parece no haberla entendido. "¿Perdón?", se le ha escuchado decir mientras miraba extrañado al portavoz del PSOE, Patxi López, 'buscando respuestas'.