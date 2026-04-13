El PP no comenta las palabras del investigador de la Kitchen sobre Rajoy y recuerda que es un caso de hace 10 años

Archivo - La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra - PARTIDO POPULAR - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha declinado comentar la declaración judicial del responsable policial de la investigación del caso Kitchen acerca de que la trama identificaba al presidente Mariano Rajoy como 'el asturiano' o 'el barbas', y ha señalado que, en todo caso, se trata de un caso de hace más de diez años y que lo que corresponde es dejar trabajar a la Justicia.

En el juicio que se lleva a cabo en la Audiencia Nacional, el inspector responsable de la investigación policial de la 'Operación Kitchen' ha ratificado los motes con los que la presunta trama se referían al entonces presidente del Gobierno. "La persona a la que denominan 'El Asturiano' es Mariano Rajoy. Es un dato que está muy claro", ha relatado ante el tribunal.

Preguntada por este asunto, la dirigente del PP ha dicho no haber seguido la declaración del policía porque "no habría horas en el día para seguir la actualidad de los tribunales españoles" y porque prefiere "hablar un poquito menos de políticos y hablar un poquito más de políticas".

En todo caso, Ezkurra ha expresado su "respeto máximo al trabajo de los jueces y tribunales" al tiempo que ha reiterado la máxima de que "el que haya hecho algo lo pagará cuando termine el procedimiento judicial".

Eso sí, ha remarcado que "este caso es un caso de hace diez años" y que, igual que Pedro Sánchez no es responsable del caso Filesa del PSOE de Felipe González, tampoco Alberto Núñez Feijóo es responsable de la 'Operación Kitchen'.