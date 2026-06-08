El PP no concede tregua a Sánchez por la visita del Papa: "El calendario judicial es duro para el Gobierno"

El prsidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante la visita del Papa León XIV al Congreso de los Diputados, a 8 de junio de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP no piensa conceder tregua al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por la visita del Papa y ya prepara su artillería para la sesión de control de este miércoles en el Pleno del Congreso, a la vista del calendario judicial que le espera el Gobierno en este mes de junio, según han indicado fuentes 'populares'.

"El miércoles hay sesión de control y el PP no va a dejar de hablar de un calendario judicial que es extraordinariamente duro para el Gobierno. Eso es hacer oposición", han señalado fuentes del partido, que le han recriminado además al jefe del Ejecutivo que "en pleno follón" cogiera el sábado "un Falcón para ir al Primavera Sound" en Barcelona.

En 'Génova' señalan que, al goteo de informaciones que van conociendo del sumario relativo al "comando de las cloacas" que implica a la exmilitante socialista Leire Díez, se suma el juicio al hermano de Pedro Sánchez por su puesto en la Diputación de Badajoz; y la audiencia preliminar a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, el próximo 15 de junio. También podría conocerse este mes la sentencia del 'caso de las mascarillas' tras el juicio al exministro José Luis Ábalos, según añaden.

Además, el PP recuerda la comparecencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero el día 17 y 18 ante el juez del caso Plus Ultra. Precisamente este lunes el PP --que lidera las acusaciones populares-- ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que investiga esa causa que impute a las hijas de Zapatero, así como al exministro de Transportes José Luis Ábalos y al exasesor ministerial Koldo García.

EL PP "COMPARTE DE PRINCIPIO A FIN" EL DISCURSO DEL PAPA

En declaraciones a los periodistas en el Congreso, tras la reunión del comité de dirección del PP que ha presidido Alberto Núñez Feijóo, el portavoz nacional de la formación, Borja Sémper, ha señalado que la visita del Papa está siendo "histórica" y que también ha sido "histórico" su discurso en el Parlamento.

Sémper ha indicado que la política española "en los últimos tiempos se mueve en el regate corto" y requiere "una altura muy mejorable". "Hoy hemos tenido la oportunidad de escuchar un discurso de altura, un discurso de nivel y un discurso que nos interpela a todos, singular y especialmente a los políticos", ha manifestado.

Dicho esto, ha dicho que el PP se siente "interpelado" y comparte "de principio a fin" la intervención de León XIV. "Tomamos buena nota y para nosotros representa también un acicate, si cabe, más fuerte para seguir adelante", ha enfatizado.

Así, ha indicado que el Pontífice ha subrayado que "la política tiene que estar al servicio de los ciudadanos y no al servicio de una sola persona o no al servicio particular". "Absolutamente de acuerdo", ha apostillado.

Además, ha destacado que el Papa ha hablado de "esperanza" y ha añadido que en un momento como el actual "tan desagradable", en el que "la política es tan poco edificante" y en el que todo lo que ven alrededor "es tan sucio y tan feo", "los ciudadanos merecen esperanza" y "creer que el futuro va a ser mejor que el presente".

"UN MENSAJE QUE CALA EN CREYENTES Y EN NO CREYENTES"

Por todo ello, ha señalado que el PP está "profundamente reconfortado con el mensaje de su Santidad el Papa", que "cala en creyentes y en no creyentes, en ciudadanos que van a misa y que no van a misa".

"El mensaje del Papa hoy trasciende a la religión y nos invita a todos, al menos a los políticos sin duda hoy aquí representados, a intentar hacer nuestro trabajo cada día mejor", ha manifestado Sémper ante los medios.

Al ser preguntado si el PP también suscribe las palabras del Papa sobre la eutanasia y el aborto, Sémper ha señalado que no iba a entrar en analizar "el detalle y diseccionar el mensaje" del Pontífice y ha agregado que al PP le interesa su discurso "de principio a fin". A su entender, "cada uno se quedará lógicamente con la parte que le corresponda" pero "merece todo el respeto" y "es inspirador".

CRITICA LA "NO POLÍTICA DE INMIGRACIÓN" DEL GOBIERNO

En cuanto a si el PP se siente interpelado con la parte en la que llama a la acogida de inmigrantes y no discriminar a las personas por su origen, Sémper ha reiterado que el PP no iba a "diseccionar" esa intervención de León XIV ante el Congreso, pero ha subrayado que el PP es "un partido de corte humanista que ancla su manera de entender la política en el humanismo cristiano", tal y como reflejan sus Estatutos.

"Y nosotros queremos la dignidad del ser humano, independientemente de donde haya nacido, cuál sea su religión, su orientación sexual u origen", ha dicho, para añadir que las personas inmigrantes que vienen a España "buscando un futuro mejor merecen ser tratadas con dignidad".

En este punto, ha señalado que el PP lo que ha criticado es su "no política de inmigración" y ha defendido la "prioridad nacional" que recogen los pactos que han sellado PP y Vox en Extremadura, Aragón y Castilla y León. "Creemos que en un momento como el actual independientemente de donde haya nacido un ciudadano lo que tiene que demostrar es arraigo y reciprocidad", ha enfatizado.