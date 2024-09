El PP no tiene constancia de más candidatos al Banco de España que Escrivá, al que no apoyarán

Cree que si el Gobierno opta por el ministro evidenciará que no quiere el consenso con el primer partido de la oposición



MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha admitido este lunes que no tiene constancia de ningún otro candidato del Gobierno para convertirse en gobernador del Banco de España que no sea el ministro José Luis Escrivá, un perfil que el primer partido de la oposición ya confirma que no apoyará, según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha pedido comparecer este miércoles en el Congreso de los Diputados para informar sobre el candidato propuesto por el Ejecutivo a gobernador del Banco de España, en sustitución de Pablo Hernández de Cos, cuyo mandato acabó en junio.

El Gobierno propuso en julio al PP el nombre del actual ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escriva, como gobernador del Banco de España, una propuesta que ya fue rechazada de plano por el PP por proceder del propio Ejecutivo.

El nombramiento del nuevo gobernador del Banco de España no tiene que ser aprobado en Consejo de Ministros, ya que produce a propuesta del presidente del Gobierno, con lo que únicamente debe ser publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Aunque se trata de un pacto no escrito, es habitual que la renovación de los cargos del gobernador y subgobernador del Banco de España se acuerden entre el PSOE y el PP, de tal manera que el partido en el Gobierno nombra al gobernador y el partido de la oposición propone al subgobernador. "Evidentemente, nosotros no estamos para cambiar cromos, esa no va a ser nuestra posición", ha advertido este lunes el responsable de Economía del PP, Juan Bravo.

"QUIEREN HACER CON ESCRIVÁ COMO CON DOLORES DELGADO"

Fuentes del PP han reconocido a Europa Press que en este momento no les consta ningún otro nombre que no sea el de Escrivá y han añadido que si es el Gobierno se decanta por el actual ministro, será sin apoyo de los 'populares'.

A su juicio, "nunca" se ha apostado por un exministro para dirigir el Banco de España, que es una entidad que debe funcionar con autonomía. "Quiere hacer con Escrivá como con Dolores Delgado y con nuestro apoyo no va a ser", ha subrayado las mismas fuentes, en alusión al nombramiento en su día de la exministra de Justicia como fiscal general del Estado.

En este contexto, fuentes del PP consideran que el Gobierno no quiere el apoyo de su partido para nombrar gobernador del Banco de España porque si lo quisieran, harían otra propuesta. Es más, creen que busca "distanciarse" del PP tras el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al optar por un perfil que saben que no van a apoyar.

GAMARRA YA LO DEJÓ CLARO HACE SEMANAS

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que venía siendo la negociadora con el Gobierno en este asunto, ya aseguró este mes de agosto en una entrevista con Europa Press que el Gobierno "sabe perfectamente" cuál es la posición del PP, que no va a aceptar que se pase del Consejo de Ministros a "ocupar ningún tipo de responsabilidad de cualquier organismo que tenga que ser un contrapoder al Gobierno de España".

Según Gamarra, la clave de la regeneración democrática es precisamente evitar esos trasvases desde el Gobierno a los organismos supervisores. Por eso, dejó claro su negativa a Escrivá como gobernador: "Bajo ningún concepto".