El PP, a Otegi por denunciar una operación contra Sánchez: "Los que destruían personas, asesinándolas, eran etarras"

Archivo - La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, en un acto con el PP vasco. - IÑAKI BERASALUCE-EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha recalcado este martes al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, tras denunciar una operación política para "destruir" al PSOE de Pedro Sánchez, que los que "destruían personas, asesinándolas, eran los etarras".

Así ha replicado a Otegi después de que haya afirmado que hay una operación política para "destruir" al actual PSOE de Sánchez y que vuelva "el PSOE de la transición", el de Felipe González y Emiliano García Page, que están reclamando elecciones generales.

En una entrevista concedida a 'Radio Euskadi', recogida por Europa Press, Otegi ha opinado que es "curioso" que "todos" los que tienen relaciones con los independentistas catalanes y vascos "entren en los sumarios". "Debe ser casualidad, debe ser que todos están implicados en la misma trama", ha ironizado.

La vicesecretaria del PP ha replicado al coordinador general de EH Bildu recalcándole que era la banda terrorista ETA la que "destruía" vidas de la gente. "Los que destruían personas, asesinándolas, eran los etarras", ha enfatizado.

Es más, Gamarra ha espetado a Otegi que esos etarras eran sus "colegas", a los que han "metido en listas". "Para hablar de la Justicia, empezad colaborando con ella en las investigaciones sobre los crímenes de ETA", le ha reclamado en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.