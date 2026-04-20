El PP pedirá al Supremo que analice las "mentiras" de Armengol en el caso mascarillas y le exige que dimita

1079666.1.260.149.20260420134820 El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, durante la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP, a 20 de abril de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha anunciado este lunes que el partido elevará un escrito al Tribunal Supremo para que analice las "mentiras" que considera que ha vertido la expresidenta balear y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, en el 'caso mascarillas', pero de entrada le ha urgido a presentar su dimisión.

En rueda de prensa desde su sede en Génova, Tellado ha señalado que "la gran amiga de Koldo (García) y gran protagonista del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO)" de la Guardia Civil ha puesto de relieve que "otra mandamás de (Pedro) Sánchez ha quedado abrasada" por la corrupción.

En concreto, el dirigente 'popular' la ha acusado de llevar dos años "mintiendo" a todo el país y de haber "mentido" al Tribunal Supremo en su declaración de hace unas semanas, "que ha quedado desmontada por completo."

"Armengol fue al Supremo a mentir", ha aseverado Tellado, incidiendo en que el informe de la UCO ha demostrado que la expresidenta balear sí habló con los líderes de la trama sobre los contratos "fraudulentos" que se están investigando y sí tenía una relación "estrecha" con el cabecilla de la misma.

Teniendo en cuenta que "hay indicios evidentes de que Francina Armengol pudo mentir en el Supremo", Tellado ha avanzado que el PP va a registrar un escrito ante el Tribunal Supremo "para que se analicen las mentiras de la declaración de la tercera autoridad del Estado a tenor del último informe de la UCO".

"NADIE MIENTE PARA PROTEGERSE DE ALGO QUE NO EXISTE"

"Nadie miente para protegerse de algo que no existe, y lo que ha quedado acreditado es que cuando la trama quiso robar en Baleares, recurría a Francina Armengol, sin cuyo papel la presunta organización criminal que hoy se sienta en el banquillo no hubiera podido llevarse 3,7 millones de euros de las arcas públicas", ha señalado.

Así las cosas, Tellado sostiene que "la única respuesta" que hoy cabe exigir a Armengol "no es otra más que su dimisión" por mentir en sede parlamentaria y por mentir al Tribunal Supremo. "Armengol no puede seguir presidiendo el Congreso ni un día más manchando el nombre de la Cámara y manchando el nombre de la democracia española. Tiene que irse y tiene que irse ya", ha insistido.