El PP pide una comisión de investigación en el Congreso sobre el 'caso Mediador': "Esto no se puede tapar"

Gamarra espera que la apoyen todos los grupos, incluido el PSOE, porque se está "poniendo en duda la honorabilidad de los diputados"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha anunciado que su grupo parlamentario registrará este miércoles la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre el llamado 'caso Mediador" alegando que esta "trama criminal" no se puede "tapar". A su entender, es momento de que la Cámara Baja "no mire hacia otro lado" porque en sus dependencias también "actuaba esta trama" y se está "poniendo en duda la honorabilidad de los diputados" de España.

"Es más necesaria que nunca una comisión de investigación que dirima las responsabilidades políticas en este caso de corrupción socialista que está lleno de mordidas, de drogas y de mujeres prostituidas, ha declarado Gamarra en una rueda de prensa en la sede del PP.

Los 'populares' quieren que la Mesa del Congreso la califique la próxima semana y que después la Junta de Portavoces fije fecha para su debate en Pleno una semana más tarde. La posición de Podemos puede ser clave y el partido morado no descarta la opción de apoyar una comisión de investigación, pero en ningún caso lo harán si es impulsada por el PP, según ha admitido Jaume Asens.

EL PP NO DESCARTA PEDIR LA COMPARECENCIA DE SÁNCHEZ

Gamarra ha comparecido tras una reunión con senadores, diputados y eurodiputados del PP con el objetivo de coordinar iniciativas y exigir "transparencia" al Gobierno de Pedro Sánchez. El PP canario ya ha anunciado que se personará como acusación popular.

Además, el Grupo Popular ha impulsado una batería de iniciativas, como pedir las comparecencias de los ministros Nadia Calviño, José Manuel Albares, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles. Fuentes del PP no descartan incluso solicitar más adelante la comparecencia del jefe del Ejecutivo en Pleno si no se producen esas explicaciones de los ministros en comisión.

Gamarra ha afirmado que el caso del 'tito Berni' afecta "de lleno al PSOE" y ha criticado que éste "quiera pasar de puntillas" cuando "cada vez se conocen más" hechos. A su entender, el Partido Socialista "no quiere que se sepa lo que ocurrió sino que lo que está buscando es protegerse a sí mismo" por la "supervivencia del Gobierno".

Sin embargo, ha dicho que el PP va a "garantizar la transparencia" en un asunto que, según ha dicho, está "abochornando a la sociedad española". Con ese objetivo, ha indicado que estos días el PP hablará con "todos los grupos" para "animarles" a que apoyen la comisión de investigación sin "mirar para otro lado".

CESES O DIMISIONES DE CARGOS EN CANARIAS EN 2022

Gamarra ha asegurado que por las informaciones que van saliendo "parece que el PSOE ya lo sabía y ha buscado desde el principio minimizar los daños y no investigar lo sucedido". Como ejemplo de ello, ha citado las dimisiones o ceses de dirigentes socialistas en Canarias que se produjeron en 2022, en fechas en las que "coincidían investigaciones policiales que se están conociendo en este momento".

Así, ha indicado que en junio de 2020 era cesado el director general de ganadería, en noviembre de 2022 también dimitía el director general de sanidad y el 31 de enero de 2023 "dimitía Ángel Pérez Peña, que es el origen de la investigación policial". Por eso, ha dicho que es "muy difícil" de creer que el PSOE "no supiera nada de lo que estaba ocurriendo" y "que esto afectaba al cabecilla de esta organización criminal, que ha sido un diputado del PSOE", en alusión a Juan Bernando Fuentes Curbelo.

Gamarra ha asegurado que el PP esperaba este martes explicaciones por parte del PSOE pero vieron "todo lo contrario" porque "cuanto más se publica de esta trama, más opaco se convierte el PSOE". "Estamos viendo como al tito Berni cada día le salen más sobrinos politicos y dirigentes políticos como Patxi López, que se dedican a decir que aquí no ha pasado nada y que esto solo afectaba a una persona, que ya está fuera del PSOE", ha enfatizado.

Por todo ello, ha defendido investigar en el Congreso "todo lo que pasó y hasta donde afecta al PSOE y donde llega en el Grupo Socialista", dado que, según ha destacado, se han utilizado las dependencias de un grupo parlamentario para "presuntamente delinquir".

"Se tiene que conocer todo lo que ha pasado", ha manifestado, para añadir que hay otros parlamentarios socialistas que "han participado en esas comidas o cenas que formaban parte del modus operandi de esta trama criminal". A su entender, hay que saber "quienes eran y en qué comisiones parlamentarias están" para ver si tenían capacidad de incidir en leyes o han participado en reuniones que se han realizado en sedes del Gobierno.

PIDE AL CONGRESO "NO MIRAR HACIA OTRO LADO"

La portavoz del Grupo Popular ha afirmado que es momento de que el Congreso "no mire hacia otro lado", dado que "uno de los lugares donde actuaba la trama criminal" eran dependencias del PSOE en la Cámara Baja. "Esto exige explicaciones y una investigación porque lo que se está poniendo en duda es la honorabilidad de los diputados de nuestro país. Y con eso no se juega", ha proclamado.

Gamarra ha señalado que "no hay ningún motivo para que algún partido político no la apoye", dado que "esto no se puede tapar". "Esperamos contar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, incluido el PSOE para que se llegue al final de todo lo que ha ocurrido ahí", ha apostillado, para añadir que "la falta de ejemplaridad no puede tener una coartada" por parte del Grupo Socialista.

A su juicio, el Congreso debe realizar su propia investigación para dilucidar "responsabilidades políticas", al margen de la investigación judicial con las "consecuencias penales de la trama". "Quien preside el PSOE es el presidente del Gobierno de España", ha subrayado, para añadir que la creación de esa comisión debe ser una "prioridad" en este periodo de sesiones.

Gamarra cree que Paxti López, portavoz el Grupo Socialista, sabe qué diputados participaron en esas comidas pero al intentar "pararlo ahí" lo que hace es "ocultar lo que pasaba". "Ayer le dábamos la oportunidad de que fuera el propio PSOE el que diera todas las explicaciones y la información sobre las investigaciones internas que ha llevado a cabo, diciendo quienes eran los diputados que iban a esas cenas y comidas", ha agregado.

Ante el hecho de que la Comisión Europea también activase las alarmas hace unos meses y alertara de cómo gastaba los millones el general implicado en la trama, Gamarra ha señalado que la comisión de investigación debería aclarar "todo" lo que afecta "a la trama", incluyendo "todo contrato salpicado".

NO VE NOVEDADES EN EL CASO KITCHEN

En cuanto a si el PP siente el mismo bochorno con el llamado caso Kitchen y si se tomará medidas contra Jorge Fernández Díaz, para quien la Fiscalía pide 15 años de cárcel, Gamarra ha asegurado que este caso "tiene bastantes años, no es actualidad y no hay nada nuevo".

"Cuando hemos tenido que actuar hemos actuado. Como no hay novedades, no hay nada más que comentar", ha manifestado, para subrayar que el caso Mediador "sí que es de máxima actualidad" porque "afecta al Gobierno, al presidente del Gobierno y al grupo parlamentario que respalda al presidente".

Cuestionada por qué el PP mantiene como candidata a la alcaldesa de Marbella, cuyo marido ha sido imputado, Gamarra ha señalado que Ángeles Muñoz "no tiene abierto ningún procedimiento penal" y ha dado "todas las explicaciones sobre su patrimonio".

Al ser preguntada por el hecho de que el PP mantenga a su candidato en Baleares Vicente Marí, imputado por prevaricación, Gamarra ha dicho que se trata de "un procedimiento administrativo en el marco de su actividad" y "no se puede utilizar la misma vara de medir".