El PP pide a las delegaciones del Gobierno que "deje de prohibir" concentraciones de apoyo a Ceuta: "No es contra nadie"

Archivo - El secretario general del PP, Miguel Tellado. Archivo. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha pedido a las delegaciones del Gobierno que "deje de prohibir" concentraciones de apoyo a Ceuta en algunos puntos de España porque, según ha dIcho, esa iniciativa no es "contra nadie". Además, ha apelado a la "conciencia solidaria" de los dirigentes del PSOE ante la situación que vive la ciudad autónoma, tras la entrada masiva de más de más de 70.000 migrantes irregulares a finales de julio.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha convocado para este miércoles 2 de septiembre, coincidiendo con el Día de Ceuta, concentraciones frente a todos los ayuntamientos de España en apoyo a Ceuta. Los socialistas han criticado la iniciativa y se ha desmarcado de la misma alegando una "utilización partidista".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha compartido en su cuenta de 'X' la carta del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pidiendo a los españoles que participen mañana en las concentraciones en apoyo a los ciudadanos que residen en esa ciudad autónoma y que padecen "los efectos de la invasión" que se produjo en los últimos días de julio.

Vivas llama a secundar esas concentraciones alegando que "lo que está en juego es la causa de Ceuta" y "la causa de toda España" porque la integridad territorial "no es divisible" y "no es separable".

"La causa no es exclusivamente de Ceuta, es la causa de toda España porque a todos nos incumbe la defensa de nuestro territorio y de los valores democráticos que garantizan una convivencia justa", señala Vivas, que concluye asegurando que Ceuta "no se vende, Ceuta se defiende".

"NO ES UNA CONCENTRACIÓN CONTRA NADIE"

En un comunicado, el PP ha indicado que "no es una concentración contra nadie, sino en apoyo de la soberanía nacional y de la vuelta a normalidad en territorio español". Por eso, ha pedido a las delegaciones del Gobierno que "dejen de prohibir concentraciones en diversos puntos de España".

"Y apelamos a la conciencia solidaria, si existe, de los dirigentes del PSOE. Deben entender que no es compatible defender los valores de la socialdemocracia con plegarse a las necesidades egoístas del presidente del Gobierno, negando el apoyo a quienes más lo necesitan", ha añadido el PP, que subraya que no son "concentraciones de izquierda o de derecha sino de apoyo a compatriotas que están pasándolo mal".

SÉMPER PIDE AL PSOE "RECONSIDERAR" SU DECISIÓN DE NO ACUDIR

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha llamado a secundar esa convocatoria de la FEMP y ha acusado al PSOE de tratar de "boicotear" esas movilizaciones que "solo vienen a defender la integridad territorial de España" y a mostrar a los "compatriotas" de Ceuta "apoyo y respaldo".

"Queremos hacer un llamamiento para que todos los españoles acudan a esas concentraciones a mostrar nuestra solidaridad, nuestro respaldo, nuestra empatía a todo el pueblo de Ceuta", ha declarado Tellado en una entrevista en 'Telecinco', que ha recogido Europa Press.

En parecidos términos se ha expresado en 'RNE' el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, quien ha indicado que son concentraciones "de solidaridad con Ceuta". Dicho esto, ha pedido de nuevo al PSOE que" reconsidere" su decisión de no asistir.

En este sentido, Sémper ha asegurado que hay "muchos alcaldes del PSOE que van a convocar esas manifestaciones porque son manifestaciones de "solidaridad con Ceuta y reafirmación de la soberanía nacional" en un momento en que los ceutíes lo están "pasando mal".