Tellado ve una estrategia de Sánchez para "atacar" al Rey: "Si tiene que elegir, está con Mohamed VI, no con Felipe VI"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa, en la sede del Partido Popular, a 3 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha denunciado este martes una "estrategia" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para "atacar" al Rey y "desprestigiar las instituciones" de España. Es más, ha señalado que si tiene que elegir "está con Mohamed VI y no con Felipe VI".

Este lunes, Sánchez afirmó que hay "argumentos y razones suficientes" para que el Rey visite las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, algo que no ha hecho desde que llegó al trono en 2014, destacó que "esa visita se hará" cuando se den las condiciones para ello, llegando a añadir que lleva "reinando 20 años".

En una entrevista en 'Telecinco', que ha recogido Europa Press, Tellado ha indicado que "es evidente que Sánchez, si tiene que elegir, está con Mohamed VI y no con Felipe VI". "Nosotros creemos que las declaraciones de ayer del presidente del Gobierno no son de recibo de un mandatario serio, de un presidente de Gobierno que se precie de tal nombre", ha enfatizado.

"DEMUESTRA NO ESTAR A LA ALTURA DEL CARGO QUE OCUPA"

El 'número dos' del PP considera que las declaraciones de Sánchez sobre el Rey en su entrevista en la cadena Ser no es algo "casual" y ha recordado las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, después de que acusara al Rey de cruzar una "línea roja" por su "ofensiva" fotografía con el comunicador Javier Negre.

"Forma parte de una estrategia de atacar a la jefatura del Estado Y de desprestigiar las instituciones de nuestro país. Creo que ayer Pedro Sánchez no se equivocó y creo que hizo lo que quería hacer, dijo lo que quería decir. Y desde luego demuestra no estar a la altura del cargo que ocupa", ha aseverado.

En este punto, el secretario general del PP ha explicado que el jefe del Estado "hace lo que el Gobierno le permite" y ha añadido que las informaciones que conocen por distintos medios de comunicación señalan que "el Gobierno de España no dejó ir al jefe del Estado a visitar Ceuta".

Y eso, ha proseguido, "fue sustituido por una audiencia de su Majestad el Rey con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas". Felipe VI recibió en audiencia al presidente de Ceuta 6 de agosto de 2026 en el Palacio de Marivent en Palma de Mallorca.

Tellado ha afirmado que con la crisis de Ceuta están asistiendo a "un desgobierno absoluto", con ministros que "se contradicen entre sí". "Hoy ha quedado perfectamente acreditado que el CNI informó al Gobierno", ha apostillado.

Tras insistir en que faltó "actuación previa", ha subrayado que "en el momento de la invasión" el Gobierno de Sánchez "tampoco actuó" porque "no hubo ni los medios necesarios para las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado y el Ejército no se desplegó hasta 12 horas después".

El dirigente del PP ha señalado que, un mes después, tampoco lo está haciendo, ya que no hay "una actuación digna de un Gobierno que defienda la integridad territorial de su país". "Creo que estamos en una situación francamente lamentable que acredita que en España necesitamos unas elecciones cuanto antes para que España pueda tener un gobierno que atienda a las necesidades de esta nación", ha afirmado.

"ENTREGUISMO" DE SÁNCHEZ A MARRUECOS

Después de que Sánchez destacase la cooperación de Marruecos, Tellado ha criticado el "entreguismo" del presidente del Gobierno a Marruecos y que, a su juicio, se lleva sucediendo a lo largo de los últimos años de "forma reiterada".

"Es evidente que Marruecos no respeta al Gobierno de España y es evidente que el Gobierno de España no hace respetar la integridad territorial de nuestro país y la seguridad nacional", ha dicho, para resaltar que esto "no es una crisis migratoria" sino que "ha sido un intento de invasión de territorio nacional".

Según Tellado, la realidad es que tienen un presidente del Gobierno "atado de pies y manos" e "incapaz de hacerse cargo de la situación que ellos mismos han creado por su propia incompetencia". "Nadie está al mando del volante en el Gobierno de España. Absolutamente nadie", ha concluido.