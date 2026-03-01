El PP pide a sus diputados y senadores que se vuelquen en Instagram y TikTok para captar voto joven

Archivo - El secretario general del PP de Asturias, Álvaro Queipo; la eurodiputada del PP Susana Solís y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo se hacen un selfie. Archivo. - Imanol Rimada - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP de Alberto Núñez Feijóo quiere potenciar la presencia en redes sociales de sus dirigentes y con ese objetivo ha organizado esta semana un "didáctico" curso de formación con sus diputados y senadores para instruirles especialmente en el manejo de Instagram y TikTok, según han indicado a Europa Press fuentes del partido.

La pretensión del PP con este curso de formación --que se celebró el pasado lunes en la sede nacional del partido en la madrileña calle Génova-- es llegar a más votantes, especialmente los más jóvenes, han añadido las fuentes consultadas.

El curso, que fue impartido por el responsable de Redes del PP, contó con la asistencia del secretario general del partido, Miguel Tellado, las dos portavoces parlamentarias, Ester Muñoz y Alicia García, y buena parte de los diputados y senadores del Grupo Popular.

La mayoría de los parlamentarios tienen cuenta en la red social 'X', que tiene un carácter "más político", según fuentes de la formación, por lo que el curso se centró sobre todo en otras redes: WhatsApp (para hacer llegar determinados mensajes) e Instagram y TikTok (para compartir fotos y vídeos).

En el cuartel general de los 'populares' son conscientes de que estas dos últimas son las redes que emplean habitualmente los más jóvenes y quieren potenciar su uso entre los parlamentarios del PP con la vista puesta en las próximas citas electorales. "La gente joven solo se informa por redes y hay estadísticas que lo ponen en evidencian", explica una diputada a Europa Press.

En este año y medio de legislatura, el PP ya ha organizado varios cursos de formación, entre ellos, uno sobre Inteligencia Artificial (IA) que fue ofrecido por dos diputados del grupo parlamentario que son expertos en la materia, han añadido fuentes de la formación.

FEIJÓO HA MODERNIZADO SU PERFIL DIGITAL

El propio Feijóo se ha implicado estos meses en la modernización de su perfil digital --utiliza la red 'X' o Instagram para difundir sus principales propuestas-- y debutó el pasado mes de septiembre en TikTok.

El PP ya comprobó en las elecciones europeas de junio de 2024 cómo Luis Alvise Pérez y su agrupación 'Se acabó la Fiesta' logró entrar en el Parlamento europeo con tres escaños y alrededor de 800.000 votos sirviéndose principalmente de un teléfono móvil y las redes sociales.

Así se lo hizo notar el propio Feijóo a sus 'barones' y cargos en el Comité Ejecutivo de junio posterior a las europeas. Entonces, admitió que había dos formas de hacer campaña, la tradicional o en redes sociales, y apeló a los suyos a mejorar la presencia en Internet.

CON UN INFLUENCER CANARIO Y CON VITO QUILES

Además, el presidente del PP protagonizó en julio de 2024 su primera entrevista en un podcast pilotado por el empresario e influencer canario Pedro Buerbaum con el objetivo de acercarse a la gente joven. En las elecciones de Aragón del pasado 8 de febrero, el partido contó en el mitin de cierre de campaña en Zaragoza con el activista Vito Quiles, con gran peso en sectores jóvenes.

Paralelamente, el PP ha desplegado estos últimos meses una batería de iniciativas con la vista puesta en la juventud, con propuestas de rebajas fiscales en materia de vivienda o su compromiso de exonerar la tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) si llega a Moncloa. El partido cree que ahí hay un nicho de votantes "frustrados" con la gestión de Pedro Sánchez porque en este momento tienen muy difícil poder acceder a un piso.

Además, en la dirección nacional del PP son conscientes de que Vox ha crecido entre la población de menor edad y quiere revertir esa tendencia con la vista puesta en las siguientes citas electorales. El partido de Santiago Abascal ha logrado seducir a muchos jóvenes a través de las redes y con iniciativas como 'Cañas por España'.